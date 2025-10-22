Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ସକାଳେ କେରଳର ପ୍ରମାଦମ୍ ସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଲି ପ୍ୟାଡ୍ ରେ ଫସିଗଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବସିଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର । ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ନୂଆ କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଫସିଯାଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର । ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଫସିଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲିକେପ୍ଟରକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇଥିଲେ । ହେଲିକେପ୍ଟରକୁ ପ୍ରଥମେ ନୀଲାକ୍କାଲ୍ ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡି କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ପ୍ଲାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 02- ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ତଦନ୍ତରେ ପୁଲିସ ଆଜି ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଭାବେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏପରିକି ଅପରାଧ କେମିତି ଘଟିଲା ତାହାକୁ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ରାଜନୀତିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିହାରୀ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁପାରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବି ପୁଲିସ କହିଛି।
Headlines 03- ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ବିଭୁତିଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ପୁଲିସ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ବିଜେଡି ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ସହ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରୟାସ ସରକାର ରଚିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି, ଭୋଟର ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପୁଲିସ ଆଜି ଯାହା କହୁଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସରକାର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ପୁଲିସ କହୁଛି। ଏଭଳି ମିଛରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯଦି ରାଜନୀତି କରାଯିବ ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭକର ନୁହେଁ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।
Headlines 04- ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଣ ପୂଜାରୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସତ୍ୟର ଅପଳାପ, ଅପରାଧକୁ ଉସୁକାଉଛି ବିଜେଡି । ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ ଥିବ ତାହେଲେ କୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ । ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବାହାରୁ ପେଷାଦାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଡକାଯିବା ଜାଣି ମୁଁ ଚକିତ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ ପରଦିନ ଗିରଫ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ବୋଲି ସୁରେଶ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ୍-୧ ପରିବା ମାର୍କେଟ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୧୫ରୁ ୨୦ଟି ଦୋକାନ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୋକାନୀ-ଦୋକାନୀ ବିବାଦରୁ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଚେୟାର ଉଠାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
Headlines 06- ସୋର ସବ୍ଜେଲ୍ରୁ କଏଦୀ ଫେରାର୍ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ୨ ଜଣ ୱାଡର୍ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ । ୧୮ ତାରିଖରୁ ମାର୍କୋଣାରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଥିଲେ କଏଦୀ । ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କଏଦୀଙ୍କ ଘର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ।
Headlines 07- OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାମଲାରେ ଉପସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣଙ୍କ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଜାମିନ ଶୁଣାଣି । କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଓକିଲ । ଆସନ୍ତା ମାସ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ।
Headlines 08- ବାଲେଶ୍ୱର FM ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିଥିବାବେଳେ ୨ ଜଣ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଶୁଭ୍ର ସମ୍ବିତ ନାୟକଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର ସାହୁଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି । ତତ୍କାଳୀନ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ପରେ ସାନି ଜାମିନ ଆବେଦନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଦୁର୍ଗାପୁର ଲଜ୍ଜା ଘଟଣାରେ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ପରେ ଦୁର୍ଗାପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ TI ପ୍ୟାରେଡ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଗତ ୧୦ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 10- ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରିବା ସହ ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ । ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅବପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।