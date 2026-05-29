Top 10 News Today
Headlines 01- ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ । ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । କମିଟି କରିଥିବା ସୁପାରିସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ବିଭ୍ରାଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମାମଲାର ମନିଟରିଂ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି SG ।
Headlines 02- ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରେଖା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ (ସ୍ନାତକୋତ୍ତର) କିମ୍ବା NEET (UG) ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୈଧ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ନିଗମ (DTC) ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
Headlines 03- ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଥାନାରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇନି, ରାକେଶ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ । କିଡ୍ନୀ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ । ଥାନା ପରିସରରେ ନିର୍ଯାତନାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ । ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଥାନାକୁ ଡକାଯିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ । ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ । ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଅପରେସନ ମିଡ୍ନାଇଟର ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତଃ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ସିକ୍ତା । ଅପରେସନ ମିଡ୍ନାଇଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବିଜେଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିକ୍ତା ପତି । ବିଜେଡିରେ ନ ମିଶିଥିଲେ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ବିପଦ ଥିଲା । ଆମ ପାଇଁ ମେ ୨୯ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦିନ, ଏବେ ଆମ ପରିବାର ଏକା । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବିଜେଡି ସରକାର ପରିବାରକୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ । ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦୦ରୁ କୋଟିଏରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ପ୍ୟାରୀ ।
Headlines 05- ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଜୁନ୍ ୨୮ ଯାଏଁ ଘର ଘର ବୁଲିବେ ବିଏଲ୍ଓ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ୨ଟି ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ଦିଆଯିବ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ୨୦୦୨ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେବେ । BLO ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବେ । ଜୁଲାଇ ୫ରେ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ଜୁଲାଇ ୫ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି କରିପାରିବେ । ଜୁଲାଇ ୫ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି CEO କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ଟିଟଲାଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି । କେଶିଙ୍ଗାରୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ଏକ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ । ୫ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଟକିଛି ଟ୍ରେନ୍ । ୫ଟି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 07- ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପରିସରରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି । ଲୁଲୁଙ୍ଗ ବୁଲି ଯାଇଥିବା କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ଗାଡିକୁ ପୋଡା ଅସ୍ତିଆରେ ଆକ୍ରମଣ । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଥାନା ପରିସରରେ କାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ।
Headlines 08- ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ । ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପନ୍ତ । ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ । ୧୪ ମ୍ୟାଚର ୧୩ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୩୧୨ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ପନ୍ତ । ୨୦୨୫ ଅକ୍ସନରେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଥିଲେ ପନ୍ତ । ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପନ୍ତଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ।
Headlines 09- ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ । ୧୮ ଦିନରେ ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ୫୭୦୩ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ NBW କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୫୨୦ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି।
Headlines 10- ଚଳିତ ମୌସୁମୀରେ ଦେଶରେ ହାରାହାରି ୯୦% ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ । ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ । ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇରେ ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।