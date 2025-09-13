Top 10 News: ମିଜୋରାମରେ ଗଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍‌, ୨୭ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Headlines 01- ମିଆଁମାରର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କାରଣରୁ ୧୯ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶନିବାର ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି । ଆରାକାନ୍ ସେନା (AA) ରାଖାଇନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମିଆଁମାରର ସେନା ସହିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଛି। AA ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ କ୍ୟୋକଟାଓ ଟାଉନସିପରେ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ରୁ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସର ୧୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକ ଖେଳିଯାଇଛି ।'
Headlines 02- ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୭ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ସେବା ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ଆୟୋଜିତ ଜନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାସରେ ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସନ୍ତି କିଛି ଦେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି ।
Headlines 03- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଣିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଇମ୍ଫାଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ୮୫୦୦ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ୭ ହଜାର ୩୦୦ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ମଣିପୁରର ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଭୂମି ଏବଂ ମଣିପୁର ନାମରେ 'ମଣି' ଶବ୍ଦ ରହିଛି ।
Headlines 04- ମିଜୋରାମକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ରେଲୱେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମିଜୋରାମ । ୧୨୭ ବର୍ଷରେ ମିଜୋରାମରେ ଗଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ । ମିଜୋରାମରେ ପ୍ରଥମ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ବୈରାବୀ-ସୈରାଙ୍ଗ ରେଲୱେ ଲାଇନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ୩ଟି ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ବି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମିଜୋରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଐତିହାସିକ ଦିନ କହିଛନ୍ତି ମୋଦୀ ।
Headlines 05- AI ଉପକରଣ ପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ । ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସୁଶାସନ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ AI ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । Al ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଗମ, ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶାସନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ କର୍ମଚାରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ AI ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 06- ଭୁବନେଶ୍ବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ‘ଆମ ବସ୍’ ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି । ସୋମବାର ଦରମା ମିଳିବା ନେଇ ‘CRUT’ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଛି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ । ୪୨ ଦିନ ହେବ ଦରମା ମିଳି ନଥିବାରୁ ପୋଖରୀପୁଟ ଡିପୋକୁ ଯାଉଥିବା ମସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ । ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣରୁ ଅଟକିଥିଲା ୪୩ଟି ବସ୍ । ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି ଚାପ, ESI ସମସ୍ୟା, ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ।
Headlines 07- ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ। ଆଇପିଏଲ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଖେଳାଳି ନିଲାମୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 08- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋବାଇଲ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୩ ପାହାଡ଼ି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ର ୫ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ପୋଲିସ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚୋରି ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 09- ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ବାସ । କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହଯୋଗରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅଛନ୍ତି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଏମସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।