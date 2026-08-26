Top 10 News: ଉତ୍ତର ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- କୋଶି ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଉତ୍ତର ନେପାଳର ରସୁୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୯୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ୧୦୫ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନେପାଳୀ ସେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ୧୫ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏକ ସଙ୍କଟକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ୧୦ ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ - ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ଧାର ଉପକରଣ ସମେତ - ଗାଜିଆବାଦର ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ରୁ ନେପାଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି।
Headlines 02- ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Headlines 03- ନେପାଳ ବନ୍ୟା ନେଇ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀ ନମ୍ୱର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା +977 985 131 6807, +977 970 910 7500 ଜରୁରୀ ନମ୍ୱର ।
Headlines 04- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦୀ । ନେପାଳ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଭାରତବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାଇଲେ ।
Headlines 05- ନେପାଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ୟୁପି, ବିହାରରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ । ବିହାରର ବେଟିୟା, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ମୁଜାଫରପୁରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । SDRF ସହ ଅତିରିକ୍ତ NDRF ଟିମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
Headlines 06- ପଦ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ ଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ୭୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ୩ ଥର କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତି ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ ।
Headlines 07- ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ, ପଦ୍ମପୁର ସିଏଚ୍ସି, କେନ୍ଦୁଝର ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ଲର୍କ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।
Headlines 08- ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲାଇଡାର ଦୁତିକା ସାହୁ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଭାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ୨୦୧୯-୨୦ ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୭୩,୪୪,୯୫୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାରେ ଡକ୍ଟର ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଛି।
Headlines 09- ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ ସୀମାରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଡମ୍ପ୍ ଠାବ ହୋଇଛି । ମାଥିଲି ଥାନା କିରିମିଟି କାଦଭଟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୩ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ୪ ଆଇଡି ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଡିଭିଏଫ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି ।
Headlines 10- ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମାନ ଦିନ ପାଇଁ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଛାଡିଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି