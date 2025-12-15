Top 10 News: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମେସି, ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିବ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପିବା କାରଣରୁ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କମ୍ କାରଣରୁ ୩୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଥିବା ୪ଟି ବିମାନ ଉଡାଣ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
Headlines 02- ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଭିଆଇପି ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
Headlines 03- ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ଉପସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆସାମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଆସାମରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଜେପିର ନେତା ସୁନୀଲ କୁମାର ଶର୍ମୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନମ ବେନ ଜର୍ଦ୍ଦୋଶ ସହପ୍ରଭାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜ କୁମାର ଗୋୟଲ ଆଜି ସୋମବାର ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ନୂତନ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଗୋୟଲଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।
Headlines 05- ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ମୋକିମଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କଲା ଏଆଇସିସି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି।
Headlines 06- ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଲହୁଲୁହାଣ ହେବା ଘଟଣାରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଓ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ପ୍ରସୟ ଦେଇ ବିଜେପି ସରକାର କ’ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଏସଆଇ ଯେପରି ଯୋଜନା କରିବେ ସେହିପରି ଭାବେ ମରାମତି କରାଯିବ । ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳିବା ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଏଏସଆଇର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିପରି ମରାମତି କରାଯିବ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜମଧର ଠାରେ ନିର୍ମିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସାଂସଦ ଵୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା । ୧ କୋଟି ୮୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା ରହିଛି ୫ ଶହ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ । କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବୈଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥିନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ ଟର୍ମିନାଲରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଠାରେ ୩୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆବଶ୍ୟକ ଘର ଯୋଗାଇଦେବେ।
Headlines 10- ଆୟୁର୍ବେଦିକ୍ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ୍ କଲେଜର ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁହେବ । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩୧ ହଜାରରୁ ୪୮ ହଜାର, ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩୨ ହଜାରରୁ ୫୨ ହଜାର, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ହଜାରରୁ ୫୫ ହଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ହାଉସ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଯାହା ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ପିଛିଲାଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ।