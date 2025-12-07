Top 10 News: ଘଟଗାଁକୁ ୩୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭେଟି, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ମା'ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସମୁଦାୟ ୩୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ମା’ ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ସମନ୍ବିତ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ମା’ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଏକ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ଧର୍ମୀୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ମନ୍ଧାନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅନେକ କଥା ଉଠିଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାହାଘରକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 03- ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ୍ । ୭ ଦିନ ତଳେ ବିକ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ ନୋଟିସ ହୋଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଠକେଇ ନେଇ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
Headlines 04- ୯ ତାରିଖ ବାରବାଟୀ T-20 ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି । ଆଜି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉଭୟ ଦେଶର ଟିମ୍। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଖେଳାଳିଙ୍କ ଝଲକ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ।
Headlines 05- ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଉଥଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହୋଟେଲରେ । ଖାଦ୍ୟ ତାଲିତାରେ ରହିଛି ଉଭୟ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଡିସ୍ । ସେମଧ୍ୟରେ ଚକୁଳି, ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ, ଦେଶୀ ଚିକେନ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ, କଙ୍ଗଡ଼ା, ଗ୍ରୀଲ ଚାପ୍, ଚେକେନ୍ ବିରୟାନୀ ରହିଛି । ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ପିଠା, ମିଠା ଓ ତରକାରୀର ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ଭଳିକି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ରାଗି ରୁଟି, କୁକିଜ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
Headlines 06- OCA ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାଲି ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୧ରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ । ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖୋଲା ରହିବ । ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାରବାଟୀ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓସିଏ ସଭାପତି ।
Headlines 07- ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଗମନାଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ୍ ୨୦୦୩ ର ଧାରା ୨୮ (ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟ ୨୦୦୭ ର ଧାରା ୮) ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ (ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଡର) ରେଗୁଲେଶନ ୨୦୦୮ ର ଧାରା ୩୬ ଅନୁସାରେ କଟକଣା ଗୁଡ଼ିକ ୦୮ ତାରିଖର ଦିନ ୧୨ଟା ସମୟରୁ ରାତି ୯ଟା ଏବଂ ୦୯ ଡିସେମ୍ୱର ସକାଳ ୮ ଘଟିକା ଠାରୁ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସ୍କାମ ଘଟଣାରେ ପୁଣି ଜଣେ ଏସଏସବି ଯବାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଏସଏସବି ଯବାନ ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିୟନ ଯବାନ ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ନାଏକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ।
Headlines 09- ଆଜି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ଓ ପ୍ରଶଂସକ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବର ସ୍ଥାନରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା ମଧ୍ୟ କବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ।
Headlines 10- ମାଲକାନଗିରି ଏମ୍ଭି-୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୨ ଗାଁ ମୁହାଁମୁହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଛନ୍ତି । ରାଖେଲଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବାରୁ ପୋଡ଼ାଜଳା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।