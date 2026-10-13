/Top 10 News: ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୪ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, ପାନାମାରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର-୧୦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ଫାଟି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ୨ଟି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 02- ପାନାମାରେ ୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ହେବା କାରଣରୁ ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ପାନାମାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳର ୩୫ କିମି ଗଭୀରରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ୨୭ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଲସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍, କୋକଲେ, ଭେରାଗୁଆସ ଓ ହେରେରା ସହର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ।
Headlines 03- ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ ସଫଳତା, ସୁକମାରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଡମ୍ପ ଜବତ ହୋଇଛି । କିଷ୍ଟାରାମ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲାଚଲମା ଗାଁରୁ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ । ଦୁଇଟି ୩୦୩ ରାଇଫଲ, ୪ ବିଜିଏଲ୍ ଲଞ୍ଚର, ୩ ବୋର୍ ରାଇଫଲ ଜବତ ହୋଇଛି । ୪୬ ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ୨୦୮ ନନ୍-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡେଟୋନେଟର ଜବତ ।
Headlines 04- ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମଝିରୁ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଗଲା ଟାପା ଡ଼ଙ୍ଗା। ସମସ୍ତ ୫ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବୋଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ।
Headlines 05- ସୋର ନଦୀଗାଁ ଛକରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସେଠାରୁ ୧୨ ଗୋରୁ ଜବତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ । ଉଦ୍ଧାର ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଶାଳାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ।
Headlines 06- ୬ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୧ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ବଦଳିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପଟି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଭବନକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାନ୍ୟତା। ଓଡ଼ିଶାର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ଆଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀବରାହ କଲେଜରେ ସାଇନ୍-ଏ-ଡାଏ ସହ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ସାଇନ୍-ଏ-ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
Headlines 08- ପୁରୀରେ ଭୋର୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଛି ଡ୍ରୋନ୍ । ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି ।
Headlines 09- ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଖମତରାଇ ଗାଁର ଏକ ଘରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତଦେହ ଖଟରେ ପଡ଼ିରହିଛି । ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 10- ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୪ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲସ୍କର-ଏ-ତାଇବା (LET) କମାଣ୍ଡର ମହମ୍ମଦ ଫୈଜାନ ସମେତ ୪ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ । କ୍ରିଷ୍ଣା ଘାଟି ସେକ୍ଟର ନାଙ୍ଗି ଟାକରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ । LOC ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଞ୍ଚ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଟଳିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ