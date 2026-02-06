Top 10 News: ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା, ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Advertisement
Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 04:00 PM IST

Headlines 01-  ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଡ଼ଚିରୋଲିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ୩ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକେ ୪୭, SLR ସହ ୩ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ।

Headlines 02- କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ୪ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।  ବନ୍ଧୁକ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି KKBN ଡିଭିଜନର । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ବିଳନୀରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIG ନୀତି ଶେଖର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 03- ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି PCCF । ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IGଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ । ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ACF-IICଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା । ଗିରଫ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ IIC ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୋତେ ନ ପଚାରି କାହିଁକି ଗିରଫ କଲ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଆଇଆଇସି । ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ACFଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ IIC । ACF ଗଗନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି । IIC ବନ୍ଦନା ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ।

Headlines 04- ବାଲାଙ୍ଗିର ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ । ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା । ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ୨ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ଭୟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ନିଶା ।

Headlines 05- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିଛି । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କାଧର ତ୍ରିପାଠୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିନା ଶୁଣାଣିରେ ଖାରଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କାଧର । ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଚାଲିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 06- ରିମାଣ୍ଡରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଗଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବିହାରୀ ଅପରାଧୀ ସୁବୋଧ ସିଂହ । ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲ ଜେଲ୍‌ରୁ ୧୫ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ । ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ସୁବୋଧକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି । ମଣପୁରମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଡକାୟତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ସୁବୋଧ । ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୩ରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍‌ ହୋଇଥିଲା ୨୮ କେଜି ସୁନା ।

Headlines 07- ପୁରୀ କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ। ବୋମା ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଚଳ। ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା ମେଲ୍। ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡେଇବାକୁ ଧମକ । ଅଜଣା ମେଲ୍ ଆଇଡିରୁ ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ଏହି ଧମକ ଆସିଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପହଞ୍ଚି ଵର୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଏ ଏହି ମେଲ୍ ପଠାଇଛି ଓ କାହିଁକି ପଠାଇଛି ଓ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଇଛି ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ରହିଛି।

Headlines 08- ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ୨୦୨୬ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ୧ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ସମୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପାଠପଢା ସମୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। 

Headlines 09- ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଆହତ କାରଣରୁ ପୂରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହର୍ଷିତ ରାଣା । ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ହର୍ଷିତ।

Headlines 10- ବରଗଡ଼ ହାଟପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ବୁର୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ବୁର୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ।

