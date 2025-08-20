TOP 10 News: ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ, ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Headlines: ରାଜନୀତିରେ ନୈତିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗତ କରିବା ପରେ ଗଜୃହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:00 PM IST

Top 10 News Headlines 20 August 2025
Top 10 News Headlines 20 August 2025
Top 10 News Headlines 20 August 2025: H1. ରାଜନୀତିରେ ନୈତିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗତ କରିବା ପରେ ଗଜୃହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଖୋଦ୍‍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ୩୦ ଦିନ ପୁଲିସ ହେପାଜତରେ ରହିଲେ ବା ଗିରଫ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ୩୧ ତମ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ରଦ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ରହିଛି। ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ବୋଳି କହିଛନ୍ତି। 
 
H2. ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଲୋକସଭାର  ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ କାଗଜ ମେଞ୍ଚା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ସହ ବିଧେୟକକୁ ଫାଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ  ବିହାରରେ ଏସ୍‍ଆଇଆର୍‍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଉଚ୍ଚଜାରଣକୁ ଦେଖି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 
 
H3. ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍‍ଲାଇନ ଗେମିଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଧେୟକ ଆଗତ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଗୃହରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅନୁମତି ଆଶା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଧେୟକ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସମେତ ସଢୃଜନଶୀଳ ଅନ୍‍ଲାଇନ୍‍ ଗେମିଂକୁ ସହାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍‍ ଲଗାଇବାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ହେବ।
 
H4. ଭାରତ ମାଟିରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟଶ୍ୱାଲ। ବଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍‍ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 
 
H5. କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘଟିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱତଃ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବା ସହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତଦନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଜଣାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଗମ୍ଭୀର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନ। 
 
H6. ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଆଇଟିଆର୍‍)ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ ରେଞ୍ଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି-୫ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଡିଆର୍‍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରିକ ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 
 
H7. ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂଆ ୭ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ମଡେଲ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ୪୫ଟି କୋଠରୀ ରହିବ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁବିଧା  ଦେବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ସୁରଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 
 
H8. ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ କିଣିଛି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ମାଣ୍ଡିଆରୁ ୨୬୪୨ ମେଟ୍ରିକଟନ୍‍ ମାଣ୍ଡିଆ ଏଫ୍‍ସିଆଇ ନିଜ ଗୋଦାମକୁ ନେଇଛି। କିଣାଯାଇଛି। ଏବର୍ଷ ୪୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକଟନ ମାଣ୍ଡିଆ ଉଠାଣ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୪-୨୫  ଖରିଫ ଋତୁରେ ୭୫ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍‍ ଟନ୍‍ ମାଣ୍ଡିଆ କିଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। 
 
H9. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମୋଟ ୪,୫୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୯ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି   ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୩୯ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲାରେ ୮,୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିରେ ସବୁଜଶକ୍ତି, ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଔଷଧ ନିର୍ମାଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆତିଥ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 
 
H10. ଆଳି ବ୍ଲକ୍‌ ମହୁ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍‍ କରିଛି। । ମହୁ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଖରିଫ୍‌ ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ ତାଙ୍କୁ ମାଡି ବସିଥିଲା । ସେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି।
