TOP 10 News: ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜୟଶଙ୍କର, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines 21 August 2025: Odisha Govt Reshuffle 18 Police Officers: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ କ୍ୟାଡରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରି ୧୮ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଭୂମିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଅଦଳବଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
Odisha to Establish 9 New NACs: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ୯ଟି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (NAC) ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବରୁ ୧୨ଟି NAC ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Odisha Assembly Monsoon Session: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ସାତଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Special OTET Postponed Again: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OTET) ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ "ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ" ଦର୍ଶାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
8-Yr-Old Boy Kidnapped: ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଜଣେ ୮ ବର୍ଷର ବାଳକ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ପିଲାଟିର ପରିବାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ନିଜର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
IMD Predicts Heavy To Very Heavy Rainfall: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଗାମୀ ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫସଲ କ୍ଷତି, ଯାତାୟାତ ବାଧା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି।
Satish Golcha appointed new Delhi Police chief: ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସତୀଶ ଗୋଲଚାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ୨୬ତମ କମିଶନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଏକ ଆଦେଶରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ୧୯୯୨ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏସବିକେ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଞ୍ଜୟ ଆରୋରାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ସିଂହ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
PM Modi Speaks to French President: ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
India Reforms Sports Policy On Pakistan: ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନରେ କୌଣସି ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
EAM Jaishankar Meets President Putin: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଦିନ ମସ୍କୋରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର ତିନି ଦିନିଆ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଋଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।