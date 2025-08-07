TOP 10 News: ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଏକ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର, ୩ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
TOP 10 News: ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଏକ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର, ୩ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines:  ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଏକ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଜନସେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦସକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:58 PM IST

Top 10 News Headlines 7 August 2025
Top 10 News Headlines 7 August 2025
Top 10 News Headlines 7 August 2025: H1. ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଏକ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଜନସେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦସକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି ସବ୍‍ଡିଭିଜନ୍‍ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କରଞ୍ଜିଆରେ। ଏହାସହ ନୂଆ ସାଇବର କ୍ରାଇମ, ଅର୍ଥନୀତିକ ଅପରାଧ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଏହି ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।  ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇ ସବ୍‍ଡିଭିଜନ୍‍ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିଲା। ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମୟୁରଭଞ୍ଜର ୧୫ ଥାନା ଏବେ ନୂଆ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ୪୦ଟି ନୂଆ ପୁଲିସ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 
 
H2. ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମାଧୁରୀ ଦିକ୍ଷୀତଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୟନ ବିଭାଗ ସହ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଦେଶ ବିଦେଶର ଫ୍ୟାଶନ୍‍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। 
 
H3. ଥାନାରେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୩ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାର ଏଏସ୍‍ଆଇ ଚିନ୍ମୟ ପୃଷ୍ଟି, ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଦେ, ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାନରାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଏସ୍‍ପି ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଥାନା ଇନ୍‍ସ୍ପେକ୍ଟର ଏବଂ ସବ୍‍-ଇନ୍‍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। 
 
H4. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମାରେ ୪ ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ନଥିବାରୁ  ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଡ୍‍ଭୋକେଟ୍‍ ଜେନେରାଲ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୋହଳ ବୟସ ସୀମା ଦାବି କରି ୧୨୪୫ ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
 
H5. ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍‍ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସୁ ଫେଇହଙ୍ଗ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଟାରିଫ୍‍କୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଜାତିସଂଘ ଖସଡ଼ା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିୟମ ବିରୋଧୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ େବାଲି ସେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବଦମାସ୍‍ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଠେଲିଲେ ସେମାନେ ମାଇଲେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁ। 
 
H6. ଆମେରିକା ଏହାର କୃଷି  ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦକୁ ଭାରତରେ ବିନା କୌଣସି ଶୁଳ୍କରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହାର କୃଷକ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀପାଳକ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେବେ ସାଲିସ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅନେକ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 
 
H7. ବାଙ୍ଗାଲୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ସହ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବ୍ୟାପକ ଅପରାଧିକ ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି କହିଛନ୍ତି। 
 
H8. ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ୍‍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଆସିବେ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ୍‍। ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଋଷ ତୈଳ କ୍ରୟ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ତଥା ଟାରିଫ୍‍ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 
 
H9. ଏଣିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‍ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗକୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାପାଇଁ ମାନସମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୂକ୍ତ ଓ ସତତ ବରିବେଶ ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। 
 
H10. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲିଥିବା ଗ୍ରୁପ୍‍ ସି ପଦବୀ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। ଅଗଷତଟ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୧୦ଟି ବିଭାଗର ୨୨ହଜାର ୮୯୬ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ।

