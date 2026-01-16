Advertisement
Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:57 PM IST

Top 10 News: ନିପା ଭାଇରସ୍‌ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ ହଟିଲା BNSS ୧୬୩ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ୨୪୨ଟି ବେଟିଂ ଓ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୭୮୦୦ ବେଆଇନ ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ଲକ କଲେଣି ସରକାର । ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ପରଠାରୁ ସରକାର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।

Headlines 02- ନିପା ଭାଇରସ୍‌କୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଦୌ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବଡ଼ ସହରରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଏଯାଏଁ ନିପା ଭାଇରସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 03- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆସାମରୁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।

Headlines 04- ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ DGCAର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩ରୁ ୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।  (DGCA) କହିଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ସମୟ (ଡିସେମ୍ବର ୩ରୁ ୫, ୨୦୨୫) ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନର ଟିକେଟ୍ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମୂଳ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ କ୍ଲିୟର କରାଯାଇଛି।

Headlines 05- ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଂଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି । ସଂଜୀବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା । ୬ ବର୍ଷରେ ଏତେ ସମ୍ପତିର ଅଧିକାରୀ କିପରି ହେଲେ ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

Headlines 06- ବିଂଝାରପୁର ଥାନା ମଇନ୍ଦା ଛକ ଏଟିଏମ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଂଝାରପୁର ପୋଲିସ୍। ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ୫ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୦ ଟଙ୍କା ସମେତ ୨ ଟି ବାଇକ ଓ ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଝୀ।

Headlines 07- ପୁରୀ ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସହ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।

Headlines 08- ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି, ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସହରରୁ BNSS ୧୬୩ ଧାରା ହଟିଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Headlines 09- ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା । ମୋଟ ୨୨ଟି ଟିମ୍ ୫ଟି ରେଞ୍ଜରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବାଲୁଗାଁ ସମେତ ରମ୍ଭା, ଟାଙ୍ଗୀ, ଚିଲିକା ଓ ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ । ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଲଫିନ୍‌ ଗଣନା କରାଯିବ । ୧୮ଟି ଟିମ୍‌ରେ ମୋଟ ୯୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବାଲୁଗାଁ ଓ ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣନା କରିବେ ।

Headlines 10- ବିଜେଡିରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନଳୀନି ପ୍ରଭା ଜେନାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପ-ସଭାପତି ଗଣେଶ୍ବର ବରାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦଳର ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

