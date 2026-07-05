Top 10 News: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ନରାଜ ନିକଟରେ ଅଘଟଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅବପାତ । ବାଲେଶ୍ୱରର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗର ୫୦ କିମି ଦୂରରେ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଚାନ୍ଦବାଲିର ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଦିଗର ୬୦ କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରୁଛି ଅବପାତ । ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚାନ୍ଦବାଲି-ଦିଘା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Headlines 02- ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଶୋପିଆନ ଜିଲ୍ଲାର ସୈଦପୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।
Headlines 03- ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ଵରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଚାଲିବ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ଵିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 04- ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବଡ ଉପହାର ଦେଇଛି । ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା । ଏଥିସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଗମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
Headlines 05- ନରାଜ ପୁରୁଣା ନଦୀବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଅଘଟଣ । ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି ୩ଜଣ ଯୁବକ । ପ୍ରବଳ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ୩ ଯୁବକ ଭାସିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭାସିଯାଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଘର ମାଛୁଆ ବଜାର ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 06- ପୂର୍ବ ରେଳବାଇର ଆସାନସୋଲ ଡିଭିଜନରେ ସିଗନାଲିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୪୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
Headlines 07- ଉଲୁଣ୍ଡା ନିମ୍ନା ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପାଣ୍ଡେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଜିପି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସବସିଡି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
Headlines 08- ଗୋ ମାଫିଆକୁ ସହଯୋଗ ଅଭିଯୋଗରେ ୨ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ASI ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ଓ କନଷ୍ଟେବଲ ଆଶିଷ ନାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଏସପି । ଆଉ ଜଣେ ହୋମ୍ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ସୁପାରିସ୍ କରାଯାଇଛି । ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ଗୋ ମାଫିଆ ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇ ମାଫିଆ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ।
Headlines 09- ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମିର ଖାନ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ଆମିରଙ୍କ ଘରେ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକାଠି ଥିଲେ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମିରଙ୍କ ପୂର୍ବ ବିବାହର ତିନି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬୫.୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ ୪% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।