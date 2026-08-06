Top 10 News: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ରାଜଧାନୀ, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୪ ଗୁରୁତର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଇରାନ ନିଜ ପାଖରେ କୌଣସି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଆଜି ବି ଇରାନ ସହ ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । କାରଣ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲୁ ହେଲେ ଫୋନ୍ କରି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଇରାନ । ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଚୁକ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁନାହିଁ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଇରାନ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ତା' ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖାଇ ଦେବୁନି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି । ଫଳରେ ୬ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୧୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପାମା', ପୁଅବୋହୂ ଓ ୨ ପିଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 03- ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଜାର ହ୍ରାସ ପରେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ୩୭ ସେଣ୍ଟ (୦.୫%) ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୭୯.୦୮ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ WTI କ୍ରୁଡ୍ ୫୩ ସେଣ୍ଟ (୦.୭%) ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୭୪.୬୯ ହୋଇଛି।
Headlines 04- ସଂସଦର କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ ରିଜିଜୁ । ଆସନ୍ତା ୧୬ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ କୌଣସି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ନାହିଁ । ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ହେବନି ବୋଲି କିରନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କାରଣରୁ ୪ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁରିବାହଲ ଥାନା ସରଗୁଲ ଗାଁରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ହାତୀ ଉତ୍ପାତ କରିଛି । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ୨ ପିଲା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ସଇଁତଳା ବନ୍ଦ । ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ସଇଁତଳା ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି । ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ, ଦେକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
Headlines 07- ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ । ନେମାଳ ଥାନା ସହଦେବପୁର ଗାଁରେ ନବବଧୂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 08- ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ମଧୁସୂଦନ ନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୭ ମି.ମି. ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ୯୭.୨, ଜଗମୋହନନଗରରେ ୯୦.୪, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ୯୦ ମି.ମି ବର୍ଷା, ସହିଦନଗରରେ ୮୩.୨, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ୭୩.୨, ଖାରବେଳନଗରରେ ୫୯.୪ ମି.ମି ବର୍ଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ୫୦.୨ ଓ ପଟିଆରେ ୩୪.୬ ମି.ମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
Headlines 09- ମଧ୍ୟରାତିରୁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ସହରର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟତରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ୍ ଏବଂ ଓଏମପି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରୁ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ବଢିଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ।
Headlines 10- ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା୩୦ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନୋଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେଓଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି