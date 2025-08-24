Top 10 News: କାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କ୍ରିକେଟର ଚେତେଶ୍ବର ପୂଜାରାଙ୍କ ଅବସର ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ କାଲିଠାରୁ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଘନୀଭୂତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି । ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅରେଞ୍ଜ୍ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 02- ସୋମବାର ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ବୈଠକରେ ଅଜୟ ଲଲୁ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ସମେତ ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନର ୩୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହେବେ । ବୈଠକ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
Headlines 03- ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ଵରର ୬୪ ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ସମାଜରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟମିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓୟୁଏଟି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିଭାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆହ୍ବାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଉପମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୈବିକ କୃଷିର ଗୁରୁତ୍ଵ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଭାରତ କିପରି ଏକ ଆମଦାନୀକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏକ ରପ୍ତାନୀକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତାହା ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ।
Headlines 04- ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ଓୟୁଏଟିର ଆଉ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ । କୃଷି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେଠାକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ଯିବ ଏଥିସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କୃଷି କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସୋନପୁରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ କଲେଜ ହେବ ବୋଲି କେଭି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ବି ଏହି ନେତାମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦଳ କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବିଜେପି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କରି ୨୦୨୪ରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି । ବହୁ ଦିନର ଏହା ସଂଘର୍ଷ ଆମେ ରାତାରାତି ସରକାରକୁ ଆସିନୁ ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି । ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କଲେ ଫଳ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ଆନନ୍ଦପୁର ରାଜଘାଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ବିପଦ ସଂକେତ ୩୮.୩୬ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଜଳସ୍ତର ୩୮.୩୮ ମିଟର ରହିଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି ।
Headlines 07- ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେଫେୟାର କନଭେନସନ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆହ୍ବାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ କିଞ୍ଜରାପୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦଘାଟନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେ ସ୍ବାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ।
Headlines 08- ବଣାଇ ଟିକାୟତପଲ୍ଲୀ ଥାନା ବଲାଣିପାଟ ଦେବୀ ପୀଠରେ ପୁଣି ବଳିପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ପୂଜା ପଡ଼ୁ ଥିବାରୁ ଆଜି ବହୁ ବଳି ପକାଇଛନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ । କୁକୁଡ଼ା, ବୋଦା ବଳିରେ ପୀଠ ରକ୍ତ ରଂଜିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିହାର ଏବଂ ଝାରଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
Headlines 09- ଓଡିଶାରେ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଜମି ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ, କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ତିଆରି କରିବ । ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ହେବ ପରେ ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି କର୍ପୋରେସନରେ ଏହାକୁ କରାଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଭାଗୀୟ ବୈଠକ ବସିବ ଓ ତ୍ୱରିତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି କୃଷଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ।
Headlines 10- କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଭେଟରାନ କ୍ରିକେଟର ଚେତେଶ୍ବର ପୂଜାରା। ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଚେତେଶ୍ୱର ଏନେଇ ଏକ ଆବେଗଭରା ପୋଷ୍ଟ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।