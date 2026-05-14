Top 10 News: ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Trending Photos
Top 10 News Today
Headlines 01- ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ହୁଅ । କ୍ରାଇମ୍ ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ୍, ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ, କଡାକଡ଼ି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ସହ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୃହ ସଚିବ, ଡିଜିପି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଭିସିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଡିଆଇଜି, ଆଇଜି, ଏସ୍ପି ।
Headlines 02- ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସରଳୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ । ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଅଧିନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାଧାରଣକ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୫୦ ହଜାର ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଦେୟ । ସାଧାରଣକ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁବିଧାର ଅବିଭକ୍ତ ଅଂଶ ଉପରେ ୫% ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଦେୟ । ୩ଟି ସ୍ଲାବ୍ ଯଥା ୩%, ୪%, ୫% ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ୫% ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେୟ ପଡ଼ିବ ।
Headlines 03- ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ଶପଥ ନେବେ ଭିଡି ସତୀଶନ । କେରଳମ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ସତୀଶନ । ୨୧ ତାରିଖରେ ଶପଥ ନେବେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ।
Headlines 04- NEET-UG ସ୍କାମ୍ରେ ଆଉ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି CBI । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆଉ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା CBI । ମୋଟ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୭କୁ ବଢ଼ିଛି । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରା ଦେଶର ୧୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 05- ଭୁବନେଶ୍ବର ମୈତ୍ରୀବିହାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହୋଟେଲ୍ରେ ଏସି କମ୍ପ୍ରେସର ଫାଟି ୨ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ୨ ଜଣ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଓ ମୈତ୍ରୀବିହାର ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Headlines 06- ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ପମ୍ପ୍ରେ ତେଲ ମିଳୁଛି ସେଠାପେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ତେଲ ମିଳୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କେତେକ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ନ ଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ସୋର, ତେଲକୋଇ, ବଲାଙ୍ଗିର, ଯାଜପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର, ରାଉରକେଲା, ନୀଳଗିରି, ପାରାଦୀପର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
Headlines 07- ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଆଦୌ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ୨୦ରୁ ୨୨ଟି ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି । ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଦୌ ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇନି । ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ବି ୨୦/୨୨ଟି ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ । ଏଭଳି ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତିର ମନିଟରିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଦୌ ତେଲ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁବୋଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଆଶଙ୍କା ଭିତ୍ତିହୀନ । ବସ୍ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କାଳବୈଶାଖୀରେ ୧୦୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୧୪ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 09- ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ-ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକ ସଂକଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବାପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 10- କଟକ ଡିଇଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆଜି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ନରାଜ ବାରଙ୍ଗର DEOର କର୍ମଚାରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ୫୧,୫୩,୬୪୦ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି