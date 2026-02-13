Top 10 News: ଆସନ୍ତା ୧୬ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଛୁଟି, ଅବକାରୀ ASI ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Trending Photos
Top 10 News Today
Headlines 01- ସସ୍ପେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୁଣି ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର । କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ନବୀନ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି । ଦୁର୍ନୀତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବାବଦରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲି । ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ପଚାରିବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେନି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବକାରୀ ASI ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅବକାରୀ ASIଙ୍କ ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ରଖି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ କରିବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।
Headlines 03- ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂହ ଏବଂ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଧମକ ଆସିଛି । ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଁରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରଣବୀରଙ୍କ ସହ ପୂରା ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି । ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ଜରିଆରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 04- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ 'ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ OSRTC ବସ୍ରେ ୧୪୮ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ପଠାଇଇଛି ପ୍ରଶାସନ । ଏହି ଅବସରରେ ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥି ସହ ନୂଆ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ବିଏମ୍ସିର କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବେ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଆଦାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଏମ୍ସି ନେବ । ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ଟିକସ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (GIS ସର୍ଭେ) ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖ ତଥା ସୋମବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ମେ' ୨ ତାରିଖ ଶନିବାର କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Headlines 07- ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ହେବ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନାମଲେଖା । ଜୁଲାଇ ୧୦ରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜୁନ୍ ୧ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ସବୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଭାଗର ଚିଠି ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
Headlines 08- କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିରୋଧ କରି ସମ୍ବଲପୁର ପିଏଚ୍ଡି ପଡ଼ିଆରେ ବସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ । ଧାନ ବିକ୍ରି ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅସମୟରେ ମେଳା ଆୟୋଜନକୁ ଚାଷୀ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । SDPO ଓ ଅଇଁଠାପଲ୍ଲୀ ASIଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ ପାଇଁ କଲମ୍ବୋ ବାହାରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି । ଆସନ୍ତାକାଲି କଲମ୍ବୋରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି । ରବିବାର ୨ ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
Headlines 10- ବଲାଙ୍ଗିର ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ୨ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଦର ଥାନା ଚୂଡ଼ାପାଲିର ଦେବାଶିଷ କାଣ୍ଟି ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କବାଟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ । ଲୋକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ୨ ମାସରେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।