Top 10 News: CECଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ, କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ ହୋଇଛି । ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା । CECଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୩ ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ବାକ୍ଷର ଥିବା ଏକ ନୋଟିସ ସଂସଦରେ ଦେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ଲୋକସଭାର ୧୩୦ ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର ୬୩ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସ୍ବାକ୍ଷର ଥିଲା । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ନେତୃତ୍ବରେ CECଙ୍କ ନାଁରେ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଭଳି ମୋଟ୍ ୭ଟି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସିଇସି କାମ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
Headlines 02- ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେନସେକ୍ସ ୭୮୭ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟି ୨୨,୯୫୦ ଅଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ବଜାରର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଟ୍ରେଣ୍ଟ ସେୟାର BSE ସେନସେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଲାଭର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା।
Headlines 03- ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ୧୪ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ , ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ୟୁନିଟାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ମା ମାଣିକେଶ୍ବରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, MSCBD ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିକ୍ରମ ଦେବ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଧାମନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ୍ କରାଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଳବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ ।
Headlines 05- ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ ପୋଲିସ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ । ଜେରା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ । କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ରାଜାକୁ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରେ ଜେରା କରିବେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଫେରାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବିହାରର ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଋଷିକେଶରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
Headlines 06- ୮ ତାରିଖରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ଓ ମଣନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ୪ଦିନ ଧରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ହୋଇପାରେ। ବୁଧବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି କରାଯିବ ତାସହ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଗଣତି ଓ ମଣନ୍ତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଶନିବାର ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ସୁନାବେଶ, ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାର ଗଣତି ନିଶ୍ଚିତ କିଛିଦିନ ଲାଗିପାରେ।
Headlines 07- ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା୫ ସମୟରେ, ଏକ ଅଜଣା କାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାଙ୍ଗି ଭିଆଇପି ଗେଟ ଦେଇ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡିଟି ମଲ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗେଟ ନମ୍ବର ୨ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାରର ଡ୍ରାଇଭର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲେ । ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାଚସ୍ପତି ବିଜେନ୍ଦର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ବାହାରେ ଏକ ଗୁଚ୍ଛ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
Headlines 08- ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନେପାଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । Gen-Z ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ଦମନ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଓଲି ।
Headlines 09- ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଠଗଡ଼ NAC ସ୍ବାଗତ ତୋରଣ । ପୁରୁଣା କଟକ-ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାର କରିକୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ତୋରଣ। ଏକ କାର ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବିରାଟକାୟ କଂକ୍ରିଟ ତୋରଣ । ଫଳରେ କାର୍ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଡ୍ରାଇଭର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି । ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡିବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ବଲାଙ୍ଗିର ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ରାସ୍ତା ଯାକ ବିଛେଇ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କୁଆପଥର ମାଡ କାରଣରୁ କିଛି ଘର ଛପର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି