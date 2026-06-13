Mamata Banerjee: ମମତା ଭିତରେ, ବାହାରେ ପୋଲିସ! କାଳୀଘାଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ

Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଳୀଘାଟ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ? ରହସ୍ୟ ଜାରି:
ତେବେ ପୋଲିସ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମର୍ଥକ ଓ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବଢ଼ିଛି ତତ୍ପରତା:
ରାଜ୍ୟରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଉପସ୍ଥିତି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଓ ଆଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି।