Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mamata Banerjee: ମମତା ଭିତରେ, ବାହାରେ ପୋଲିସ! କାଳୀଘାଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଳୀଘାଟ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଭିଷେକ

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 13, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:53 AM IST
Mamata Banerjee: ମମତା ଭିତରେ, ବାହାରେ ପୋଲିସ! କାଳୀଘାଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mamata Banerjee: ମମତା ଭିତରେ, ବାହାରେ ପୋଲିସ! କାଳୀଘାଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ
Abhishek Banerjee0 min ago
2
Kane Williamson Retirement32 min ago
3
Donald Trump1 hr ago
4
weather report1 hr ago
5
Top 10 News HeadlinesJun 12