Top 10 News Today
Headlines 01- ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଉ ୨ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ୨୬ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି । ୪ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର ୫୪୭ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ୨୫୨ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ସେପଟେ, କଟକ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ମହାନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହ କମୁଛି । ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଏବେ ୭ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ୩୮୫ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
Headlines 02- ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଦିନ ଗୁଲମାର୍ଗ ଫେଜ୍-୨ ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଧୌଳାଧର ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଭାବେ ବରଫପାତ ହୋଇଛି ।
Headlines 03- ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ । GST ଅଧୀନରେ ଥିବା ଇ-ୱେ ବିଲ୍ରେ ବଡ଼ ଅନିୟମିତତା ଧରିଛନ୍ତି ସିଏଜି । ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର । ୨୦୧୯-୨୪ରେ ୨୦୭ଟି ବୃହତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ୧୩୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା । ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ 5T ସ୍କୁଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଅନିୟମିତତା ଧରିଲେ ଏଜି ।
Headlines 04- ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୫ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ୩୦୬ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଧାମନଗର, ଭଦ୍ରକ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ତିହିଡି ଓ ବାସୁଦେବପୁରରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Headlines 05- ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନରେ 'ଏମ୍.ଟି ସିଗୁଲ୍-୯' ନାମକ ଜାହାଜର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ବାଲାଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଜାହା ଟି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣେଇ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଜାହାଜଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଅଣାଯାଇଛି।
Headlines 06- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହାୟକ କାରଖାନା ଏବଂ ବଏଲର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ କରୁଛି। ଆଠ ଜଣ ଡିଏସପି, ୧୧ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୧ ଜଣ ସହକାରୀ ଉପ-ନିରୀକ୍ଷକ (ASI) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି (ଭିଜିଲାନ୍ସ) ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
Headlines 07- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଖଜିରାପଶି ଗ୍ରାମର ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତ ।
Headlines 08- ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି । ମହିଳା ଟ୍ରାପ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲା ଭାରତ । ନୀରୁ, ଅସୀମା, ଅହଲାୱତ, ମନୀଷା ଆଣିଲେ ସଫଳତା । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୪୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
Headlines 09- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ମଦ ମାଫିଆ । ଧୁରୁଆଡିହି ଅଲଙ୍ଗପାଣି ଗାଁରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅବକାରୀ ଟିମ୍ର ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛି ପୋଲିସ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ୫ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦କିମି ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ।