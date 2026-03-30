Top 10 News: କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁର୍ବଳ ମାଓ ସଙ୍ଗଠନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Trending Photos
Top 10 News Today
Headlines 01- ଲୋକସଭାରେ ନକ୍ସଲ ଦମନ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କଂଗ୍ରେସର ୬୦ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇ ନଥିଲା । ମୋଦୀଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ନକ୍ସଲ ଦମନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଆଜି ମୋଦୀଙ୍କ ଶାସନରେ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି । ଆଜିର ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଶର ଯବାନଙ୍କ ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଯାଉଛି।
Headlines 02- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା।
Headlines 03- ମାଓ ସଙ୍ଗଠନକୁ ପୁଣି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ମାଓ କମାଣ୍ଡର ସୋମନ୍ନା । ବିଜୟୱାଡାରେ ଚେଲୁରୁ ନାରାୟଣ ରାଓ ଓରଫ୍ ସୋମନ୍ନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା-ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ, ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ମୋଙ୍ଗଡ଼ି ହୁନାଙ୍ଗା । ଦକ୍ଷିଣ ଛୋଟନାଗରା ଗୁରିଲା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଥିଲା ମୋଙ୍ଗଡ଼ି ହୁନାଙ୍ଗା ।
Headlines 04- ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ “କୃଷକ ଏକତା ଗଣ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ“ ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଫୁଲନଖରା ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ନବନିର୍ମାଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚାଷୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରଖିଛି। ପାଖାପାଖି ୫/୬ ଜଣ ଏସପିଙ୍କ ସହ ବହୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନଖରା ଛକରେ ଅଟକାଇଥିଲେ।
Headlines 05- ଆଜି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୦ ବର୍ଷରେ ୨୯ ହଜାର ଏସ୍ସି/ଏସ୍ ଟି ଆଟ୍ରୋସିଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ୨୦୧୬ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୨୯ ହଜାର ୯୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ୪୯୭୨ଟି ମାମଲା ଅସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ବର୍ଷକରେ ୨୩୦ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ/କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଆସିଛି । ଗୃହରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୨୩୦ଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥି ।ମସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୨ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ୪୧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି । ୨୦୬ ମାମଲାର ବିଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୦୨ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୩ ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରେ ୧୦ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୪ କୋଟି ୭୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 07- 'ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା'କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପୂରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। ଆମ ସରକାରର ପ୍ରମୁଖ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା 'ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା' ସଫଳତାର ସହ ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ତଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଓ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶାର ଆଲୋକ ସାଜିଛି।
Headlines 08- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍ର କିରାଣୀ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ । ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ପେନସନ୍ କରାଇ ଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ ସରୋଜ । ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ମାଗିଥିବା ଟଙ୍କା ନଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିହେବ ନାହିଁ । ଫଳରେ ପେନସନଭୋଗୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
Headlines 09- ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଦେଶପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ୍ ନେତା ନ ଥିଲେ, ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଦେଶର ହିତପାଇଁ ସାହସିକ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ପରିଚିତ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା, ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ।
Headlines 10- ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ବରଦାଙ୍କ ସହିତ ୮ ଜଣ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।