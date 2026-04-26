Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ସିଏମ ମମତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:55 PM IST

Top 10 News: ସିଏମ ମମତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି 'ମନ କି ବାତ'ର ୧୩୩ ତମ ଏପିସୋଡରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଚିଲିରେ, ଏକ ସଂଗଠନ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସର୍ବଦା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜଡିତ ବୋଲି ଦେଖିଛି। 

Headlines 02- ମେ ୨୯ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଟିଏମସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ରହିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ "ଓଲଟା ଝୁଲାଇ ସିଧା କରାଯିବ"।

Headlines 03- ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବାସଭବନ ଉପରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଓ ଅଲ-କାଏଦା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ।

Headlines 04- ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଉଭୟରେ ଥିବା ବାସଭବନ ବାହାରେ CRPF କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ହରଭଜନ ସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସାତ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ବଦଳାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର, ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖରେ, AAP ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହରଭଜନ ସିଂହ ଏବଂ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

Headlines 05- ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯିବା ଘଟଣାରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବିଭୂ ତରାଇ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଡିଏଫ୍‌ଓଙ୍କ ସହ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହୋଇଥିଲି କିପରି ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଜାଣିନି । କାହା ଚାପରେ ଭଙ୍ଗାଗଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ । ଏରସମା ଶିଆଳିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କରିବାରେ ଦାମ ବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ ।

Headlines 06-  ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର  ୟୁନିଟ-୨, ଅଶୋକ ନଗର ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ) ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 

Headlines 07- ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସାରୁ ୧୫ ବର୍ଷର ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗରେ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଉତ୍ତେଜନା ସହ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଛି । ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ତୁରନ୍ତ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ । ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 08- ବାହାଘର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ବାଣ ପଡ଼ି ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଠାକୁରପାଟଣାରେ ଜଳିଗଲା ୬ ବଖରା ଘର । ୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ବାରା ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏମ୍‌ବିଏ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋକାନୀ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ହଷ୍ଟେଲ୍‌ରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଇନ୍‌ଫୋଭାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ଦୋକାନୀର ବୟସ ୬୭ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

Headlines 10- ଆଜି ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାତି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ୪୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହ ଲଗାତାର ଭାବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।  ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

