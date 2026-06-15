Top 10 News: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ କଟକଣାମୁକ୍ତ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ କଟକଣାମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ । ଅନେକ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ବିନା ବାଧାରେ ହର୍ମୁଜ ପାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜାହାଜ ତୈଳ ଭରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଇରାନ-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ରାଜିନାମା ପରେ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ୍ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 02- କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପ୍କେଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି ବେଳେ ଥାପଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ନିଜେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଚପାଇବାକୁ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସୂଚୀ । ୨୦ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୫ରେ ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ମୋଦୀ ଏବଂ -୧୧ଟା ୧୫ରେ ଗୋଷାଣୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଘଣ୍ଟାଏ ପାହାଡ଼ପୁରରେ ରହିବେ ଏବଂ ୧୨ଟା ୫୫ ମିନିଟରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯୋଗଦେବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । ୧ଟାରୁ ୨ଟା ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ୨ଟା ୧୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 04- ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ସୋମବାର ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ରାଜଧାନୀରେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରିଛି, ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ସତର୍କ କରାଇଛି। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, "ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।" ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
Headlines 05- ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଐତିହାସିକ ‘ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା-୨୦୨୬’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟର ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ ପାଟଣସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ଧାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 06- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେଭର ମାଗି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ରସିକିଆ ପ୍ରଫେସର । ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ କରି ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ । କୋଲକାତା ହୁଗୁଳିର ଅଧ୍ୟାପକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ । ସେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ।
Headlines 07- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ ହୋଇଛି । ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ମାମଲାରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପିଟିସନ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ବିଧାୟକ/ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଥିଲେ । ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ।
Headlines 08- ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ମୋବାଇଲ ଛଡାଇବା ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ । FIRରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଚାମେଲି । ଅନ୍ୟପଟେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ । ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ସୋଫିଆ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
Headlines 09- ରାଜନଗର ଜରିମୂଳ ନିକଟରେ ଥିବା ନାଳରୁ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ୧୬ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ଭିତରକନିକାରେ ଥିବା ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା କୁମ୍ଭୀରଟି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ୧୨ ଜୁନ୍ରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ।