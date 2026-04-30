Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:59 AM IST

Top 10 News: ଆଜି ICSE ଦଶମ ଓ ISC ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳ, ଆଜି ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ଆଜି ବସିବ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଦିନିକିଆ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବଳୟରେ ରହିବ ବିଧାନସଭା ।

Headlines 02- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାରରୁ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖୁବ ଆସିଛି। ତିର୍ଲା ନିକଟରେ ଶ୍ରମିକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିରେ ୩୫ ରୁ ୪୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ । ୬ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।

Headlines 03- ସ୍କୁଲ୍‌ ପଛପଟୁ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ମୁରିବାହାଲ ରେଞ୍ଜ ଚାନୁଟୋମାଲ ଗାଁ ସ୍କୁଲ୍‌ ପଛପଟୁ ହାତୀ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଗତ ଦେଢ଼ବର୍ଷ ହେଲା ୩୫ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।

Headlines 04- ICSE ଦଶମ ଓ ISC ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । cisce.org ଓhttp://results.cisce.orgରେ ରେଜଲ୍ଟ  ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 

Headlines 05- କଟକ ଓଏମପି ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ ଭିତରେ ପୋଲିସକୁ ଛୁରିମାଡ଼ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୩ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଟାଲିୟନ ପରିସରରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ନିକଟରେ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବସିଥିଲେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ବାରଣ କରିବାରୁ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।

Headlines 06- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗତକାଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ସରିଛି । ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୨୯୪ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୨ ଆସନରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛି। ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିଏମସି ବନାମ ବିଜେପି ଲଢ଼େଇ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

Headlines 07- ଆସାମରେ ସବୁ EXIT POLLରେ ବିଜେପିକୁ ବହୁମତ ମିଳିଛି । ୮୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ମିଳୁଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ପୁଣି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ହୋଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଲଗାତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା । ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ ଆଗରେ ରହିଛି । ପୁଡୁଚେରୀରେ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଜେପି ଆଗରେ ରହିଛି। 

Headlines 08- ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ । ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି JMFC ରୁରାଲ କୋର୍ଟ । ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ୪ଟା ଯାଏଁ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ରହିଛି । ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀରଙ୍କ ଝିଆରୀ ନିବେଦିତା ଓ ପୁତୁରା ତୁଷାର । କାଳୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପଙ୍କୁ ବି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ପୋଲିସ । କାଲି ଅନ୍ୟ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।

Headlines 09- ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୪୧ତମ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୬ ୱିକେଟର ହରାଇଛି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରିଆନ ରିକେଲଟନଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୪୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୮ଟି ବଲ ବାକି ଥାଇ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। 

Headlines 10- ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରିତ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ କିଛି ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

