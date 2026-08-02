Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: କମୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, IFS ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ନିଲମ୍ୱିତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: କମୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, IFS ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ନିଲମ୍ୱିତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 02, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:50 AM IST
Top 10 News: କମୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, IFS ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ନିଲମ୍ୱିତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Image Credit: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IBPS Clerk Recruitment 2026: ୧୧ଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
2
3
4
5