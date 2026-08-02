/Top 10 News: କମୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, IFS ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ନିଲମ୍ୱିତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଭଦ୍ରକରେ ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଣି କମୁଥିବା ସଂରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି । ଏବେ ବି ତିହିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ କାଣୀ ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟ ୭ରୁ ଅଧିକ ଘାଇରେ ଏବେ ବି ପାଣିର ଧାର ଶୁଖିନାହିଁ । ଫଳରେ ବନ୍ୟାଘେର ଓ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକେ।
Headlines 02- ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୨.୯ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କମ ଥିବାରୁ, କୌଣସି ମୃତାହତ, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।
Headlines 03- ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ୧୧ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ୬ଟି ବିଭାଗର ୧୧ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
Headlines 04- ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସହାୟତା । ୫ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ସହାୟତା ରାଶି SDRFକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୭ଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଟ ୨ ହଜାର ୧୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 05- ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରୀମ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ରିଲିଫ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ।
Headlines 06- IFS ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ନିଲମ୍ୱିତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ନିଲମ୍ୱନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ତତ୍କାଳୀନ DFO ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା । ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫେରାର ରହିବା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ । IFS ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର।
Headlines 07- ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
Headlines 08- ୩୭,୩୨,୭୦୮ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ବିଇଓ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର ସହାୟକ ଦେବଦ୍ୟୁତି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗାଇର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବଦ୍ୟୁତି ନନ୍ଦ ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ବିଲ୍ କ୍ଲର୍କ-କମ୍-ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ୩୭,୩୨,୭୦୮ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ।
Headlines 09- ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ନିଜ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦଳ ଶନିବାର ବକ୍ସିଂରେ ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ପୁରୁଷ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ, ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡିମେଜି ସିଦ୍ଦୁଙ୍କୁ ୪-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
Headlines 10- ଅଗଷ୍ଟ ୨ରୁ ୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି