Top 10 News: NIRF ରାକିଂ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ IIT ମାଡ୍ରାସ, ଶିମିଳିପାଳରୁ ୪ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2908663
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: NIRF ରାକିଂ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ IIT ମାଡ୍ରାସ, ଶିମିଳିପାଳରୁ ୪ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 04, 2025, 03:56 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: NIRF ରାକିଂ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ IIT ମାଡ୍ରାସ, ଶିମିଳିପାଳରୁ ୪ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୭ ତାରିଖରେ ୫୦ ହଜାର ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ୫୦ ହଜାର ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଘର । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ । ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଛି  ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ପିଏମ୍‌ ଆବାସର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆ ପିଏମ୍‌ ଆବାସ ସର୍ଭେରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ । ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ'

Headlines 02- ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବା କାରଣରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ତଥା ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ଗତ ୩ ମାସରେ ବୈତରଣୀରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପାଢ଼ୀ । ୧୪ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ୧୦୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ, ୪୨ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ୫୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଉପର ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢାଵଳଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କେବଳ ବୈତରଣୀରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ହୀରାକୁଦର ମୋଟ ୧୪ଟି ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଛି।

Headlines 04- ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସାମିଲ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସ୍କୁଲ୍‌ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିଶୁବାଟିକା ୩କୁ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ବି ଶିଶୁବାଟିକା ୧ ଓ ୨ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ କରି ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ସାମିଲ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ୫ ବର୍ଷ ପରେ ପିଲା ଶିଶୁବାଟିକା ୩ରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ । ୪୫ ହଜାର ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଶିଶୁବାଟିକା ୩ ଖୋଲାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଶିଶୁବାଟିକା ୧ ଓ ୨ ସାମିଲ ହେବ ।

Headlines 05- ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡକୁ ଧରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଆସାମ ପୋଲିସ । ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ସୂଚନା ପରେ ଏହି ରେଡ୍‌ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ରେଡ୍‌ କରୁଛି ଆସାମ ପୋଲିସ । ଇନ୍‌ଫୋସିଟି ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରେଡ୍‌ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍‌ କିଏ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ।

Headlines 06- କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି NIRF ରାକିଂ ତାଲିକା । NIRF ରାକିଂ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି IIT ମାଡ୍ରାସ । ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ IIT ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ IIsc ବାଙ୍ଗାଲୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ୨ୟରେ JNU ରହିଛି । ଟପ୍‌ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ IIM ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । କଲେଜ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ । ୨ୟରେ ମିରାଣ୍ଡା, ୩ୟରେ ହଂସ ରାଜ କଲେଜ ।

Headlines 07- ଯାଜପୁର କୋରେଇରେ ବଜ୍ରପାତ କାରଣରୁ ୩ଜଣ ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୩ ଛାତ୍ରୀ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଆହତ ୩ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।

Headlines 08- ଶିମିଳିପାଳରେ ଶିକାର କରୁଥିବା ୪ଜଣ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । AI କ୍ୟାମେରାରେ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଡଙ୍ଗାଡିହା ଗାଁରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଶିକାରୀ । ପୋଡ଼ାଡିହା ବନବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୪ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

Headlines 09- ଓଲିଉଡ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍‌ସ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏମ୍‌ସ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ । ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଲିଭରରେ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଅଭିଜିତ କିଛିଦିନ ତଳେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସୋଡ଼ିୟମ ଲେବୁଲ୍ କମିଯିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା । ପରେ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

Headlines 10- ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ କୋରାପୁଟ କଫି ଓ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ଆଉଟଲେଟ୍‌ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କୋରାପୁଟ କଫି ଏବଂ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କୋରାପୁଟ କଫି ପିଇବା ସହ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ସ୍ବାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
Supreme Court
SC/ST ଆଇନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ
Amit Mishra Retirement
୨୫ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ଲଗାଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍
Odia News
ଓଡ଼ିଶାର ବେମାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏନଆଇଆରଏଫ୍ ତାଲିକାର ଟପ୍ ଟେନରେ ନାହନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବି...
Old Pension Scheme
Old Pension Scheme: ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗୁ କି ହେବ ପୁରୁଣା ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା?
;