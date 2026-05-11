Top 10 News: ସଅଳ ଆସିବ ମୌସୁମୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସୋମବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆଉ କେହି ପଦବୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ! ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ, ସଂଗଠନ, ଅଣ-ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନବାନ୍ନ (ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ)ରୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 02- ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକରେ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣରୁ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନ ଥିଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାରର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଭବ୍ୟ ରୋଡ୍ ସୋ'ରେ ଆସି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ମୋଦୀ । ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ବାରା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାୟୁସେନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପକ୍ଷରୁ ଏୟାର ସୋ' ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 04- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ତାରବାଡ଼ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ୪୫ ଦିନ ଭିତରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ୪୫ ଦିନ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ BSF ଅଧୀନରେ ରହିବ । ୮୬୪ କିମି ଦୀର୍ଘ ସୀମାନ୍ତ ଏଯାବତ ତାରବାଡ଼ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା । ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମମତା ଜମି ଦେଉ ନ ଥିବାରୁ ତାରବାଡ଼ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ ଦେଶକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ।
Headlines 05- ଆଜି ଏକାମ୍ର ପୀଠରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରଭାସ ପାଟନସ୍ଥିତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିଥିଲେ । ଗୁଜରାଟରୁ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଦେଖିବା ସହିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ।
Headlines 06- ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି IGoM ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ । ବ୍ୟବହାର କମାଇବାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଭାରତ କରିନି । ଭାରତ ପାଖରେ ୬୦ ଦିନର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ୬୦ ଦିନର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ୪୫ ଦିନର ଏଲ୍ପିଜି ରୋଲିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି । ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ୭୦୩ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର, ଯାହା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ମେ’ରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମୋଟ୍ ୯ ଦିନ ପାଇଁ ଗଣତି ମଣତି ହେବ । ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ଓ କାଲିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ୭ ଦିନ ଗଣତି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୧୯, ୨୧, ୨୩, ୨୬, ୨୮, ୨୯ ଓ ୩୦ରେ ଗଣତି ହେବ ।
Headlines 08- କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍-ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୨ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମହୁଲପାଲି ଥାନା କୁସୁମୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍ ପାଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଜଣେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଓ ଆଉ ଜଣେ ମେଡିକାଲ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ୩ ଜଣ ଯିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଚିତ୍ରକାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି । ୩ଟି ହାର, ୩ଟି ମଙ୍ଗଳସୁତ୍ର, ସୁନା ଗଳା ମାଳ, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 10- ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ‘ଏକ୍ସ’ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ । ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଛୁଇଁବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଉମାଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି।