Top 10 News: ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ରାତି ପାହିଲେ ନୂଆ ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 08, 2026, 09:57 PM IST

Headlines 01- ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ । କୋଲକାତାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ 

Headlines 02- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଏହି ବିଜୟକୁ ବଙ୍ଗ ବିଜୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ, ଆତ୍ମା, ଶରୀର ସବୁ ଖୁସି । ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ମାଟିରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । ସାରା ଦେଶରୁ ବାଛି ବାଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 03- ବଙ୍ଗ ବିଜୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ୨୦୧୧ରେ ୩ ଆସନରୁ ୨୦୨୬ରେ ୨୦୦ ପାର୍ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରା । ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଲକାତା ଦ୍ବିତୀୟ ଘର । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ ସକାଳ ଓ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଙ୍ଗଲ ନୂଆ ସକାଳ ଦେଖିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 04- ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 'TARA'ର ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି । DRDO ଓ ବାୟୁସେନାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ (TARA)ର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି । 'TARA' ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ । କମ୍‌ ମୂଲ୍ୟର ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଅସ୍ତ୍ର। ଅଣଗାଇଡେଡ୍ ୱାରହେଡ୍‌କୁ ଏହା ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ । ଭୂମି ଆଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏହା ସହଜରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ ।

Headlines 05- ଆସନ୍ତାକାଲି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଶପଥ ନେବେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ବିଜୟ । ବିଜୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ।

Headlines 06- ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ନିଜ ପରାଜୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ସବୁବେଳେ EVM, ଭୋଟର ତାଲିକା ଓ SIR ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ୨୦୧୪ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ହାରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶାହ । ୧୯୬୭ ମସିହାରୁ ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୪୯ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ, ବିହାରରେ ୩୬ ବର୍ଷ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ୨୩ ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୬ ବର୍ଷ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୨ ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ, ପରାଜୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁ କଂଗ୍ରେସ । ନଚେତ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାହ ।

Headlines 07- କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ,ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା,ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ,ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୮୧୮ ଖଣ୍ଡ କାଠର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ୭୧୦ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଚାରମାଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ଏକ ସେଟ୍ ତାଳ ଗଛ କାଠ ଅଣାଯିବ।

Headlines 08- ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ସେକ୍ଟର ୭ ବେଳାଭୂମି ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ୩ ଯୁବକ । ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ୩ ଯୁବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଦୀପ ରୟ, ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଅରଜୀତ ପଞ୍ଜା, ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜିତ୍ ପଞ୍ଜା ଅଛନ୍ତି । 

Headlines 09- ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖା ଏବଂ ୟୁନିସେଫର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରୟାସରେ “ଜୁଭେଣ୍ଟିକା- କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ସଚେତନତା ଓ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ” ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ  ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । 

Headlines 10- ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଏନେଇ IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଦେଢ଼ କିମି ଉଚ୍ଚ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି । ଆହରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ୧୨/୧୩ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇପାରେ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

