/Top 10 News: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
Headlines 02- ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ଦ୍ ପାଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୧୬ ନମ୍ୱର୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ । ଭଦ୍ରକ ସିଟି ଡିଏସପି ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ଡିଏସପିଙ୍କ କଲର୍ ଧରିବା ସହ ରାଜପଥରେ ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ।
Headlines 03- ଅବଢ଼ା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅଧିକ ୧୦୦.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ୫୫୭. ୧୯ କୋଟି, ଏବେ ହେଲା ୬୫୮.୦୩ କୋଟି । ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଶ୍ରୀସେତୁ ଓ ମୁସା ନଦୀର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ । JBPCର ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ୨ହଜାର ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁମୁଖୀ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ।
Headlines 04- GST ସଂସ୍କାର ନେଇ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । GST ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହଟିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାକୁ ୧ କୋଟିରୁ ୫ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲା ନ୍ୟାୟିକ ବିଚାର ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜୋରିମାନା ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ।
Headlines 05- ଇଣ୍ଡିଗୋ ପରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଆକାଶ ଏୟାର ମଧ୍ୟ ATF ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଘରୋଇ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ରେ ଇନ୍ଧନ ସର୍ଚାର୍ଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ, ଏହି ନୂତନ ସର୍ଚାର୍ଜ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ହେଉଥିବା ବୁକିଂ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଯେତେବେଳେ କି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧:୦୦ଟାରୁ ହେଉଥିବା ବୁକିଂ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ।
Headlines 06- କାନାଡାର ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ନେ କାର୍ସନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ସହ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ସାହସୀ ଓ ଉଦ୍ଭାବନୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପାଇବେ ନୋବେଲ୍ ।
Headlines 07- ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବାଣ ଭିଡିବା ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ପଟିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାନ୍ଦପୁର ମହିଳ ଗ୍ରାମରେ ବାଣ ବିସ୍ପୋରଣରେ ବାପା ମୃତ ଓ ପୁଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୬ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମନୋରଂଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଆହତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ସାହିଲ ସ୍ବାଇଁ।
Headlines 08- ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ । ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ କଲେଜ ସାଇନ୍-ଏ-ଡାଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।ସେହିପରି ମୁଗୁପାଳ ସ୍ଥିତ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶାରଦା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଫଳରେ କଲେଜରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
Headlines 09- ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀର ବିଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛି । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ପାଇଁ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ।
Headlines 10- ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ସମ୍ୱଲପୁର, ଦେବଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।