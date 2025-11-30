Top 10 News: ୧୭ ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ, ୩୭ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁଭାଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । ହରିୟାଣାର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପୁଅ କିପରି ଅସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମହାନାୟକ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛି।
Headlines 02- ବାରବାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T-20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି OCA ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଲାଇନରେ କେବଳ ୨ ହଜାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଏବବଂ ଏଥର ୪୨ ହଜାର ଦର୍ଶକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ପାରିବେ । ମୋଟ ୨୩ ହଜାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ ଏବଂ ୧୮ ହଜାର ୪ଶହ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାସ୍ ରହିଛି । ୫ ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ଟିକେଟ୍ କିଣି ପାରିବେ ।
Headlines 03- ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନସର ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରାଙ୍କ ନାମରେ ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଏତାଲା ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବକ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ନାମରେ । ପୁରୀ ଏସପି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମତାମତ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ନେବୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ।
Headlines 04- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ କଡା ଆବିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡର ଦନ୍ତେୱାଡାରେ ୩୭ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମଧ୍ୟରୁ ୨୭ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ୬୫ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରହିଥିଲା । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି।
Headlines 05- ଚଳିତ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାରିଖ ସଂଶୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ECI । ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଧି ୭ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ECI ପକ୍ଷରୁ ସାନି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୨ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 06- ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩୪୯/୮ରେ ସୀମିତ ରହି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୩୫୦ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛି । ରାଞ୍ଚିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୭ ଚୌକା, ୫ ଛକା ଜରିଆରେ ୧୦୨ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ କୋହଲି । ସେହିପରି ODIରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ଛକା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ଜଳେଶ୍ୱର ନିକଟ ଏନଏଚ-୧୬ ବସ୍ତା ଥାନା ତାରିଣୀ ଛକ ନିକଟରୁ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର ଜବତ ହୋଇଛି । କଣ୍ଟେନରରୁ ୬୦ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗୋଚାଲାଣ ବେଳେ ଅଟକାଇଥିଲେ ବଜରଙ୍ଗ କର୍ମୀ ।
Headlines 08- ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ନବୀନ ବାବୁ ବୈଠକ ଡାକିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ବୈଠକ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏଥର କାହିଁକି ବୈଠକ ଡକାଗଲାନି ବୋଲି ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଏଜେଣ୍ଡା ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି
Headlines 09- ଗୋଆରେ ଆୟୋଜିତ ୫୬ତମ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (ଆଇଏଫଏଫଆଇ)ରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ, ସେ ଆଇଏଫଏଫଆଇର ପ୍ରଥମ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ, "ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ି ଇନ୍ ମୋସନ୍: ୭୦ଏମ୍ଏମ୍ ଅନ ରନ୍ୱେ" ପାଇଁ ଶୋ'ଷ୍ଟପର୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 10- ବାତ୍ୟା ଡିଟୱା ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ବାତ୍ୟା ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପତ୍ତି ଆଣିଛି । ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ହଜାର ହଜାର ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ।