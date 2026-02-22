Top 10 News: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ମୁକାବିଲା, OCA ନିର୍ବାଚନ କଳି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୬ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ୧୦ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ସହ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Headlines 02- ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମ୍ୟାଚ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ର ସୁପର ଏଇଟ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନିରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏକାଦଶ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଭାରତ । ଟସ୍ ଜିତିଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ ନେଇଥାନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ବଡ଼ ସ୍କୋର ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ମାର୍କ୍ରମ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୭ ରନ୍ ହାସଲ କରିଛି ।
Headlines 03- ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ସହ ଜଡିତ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ AK-47 ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ୧୫ ଦିନ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ।
Headlines 04- ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (OCA) ନିର୍ବାଚନ କଳି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜେନେରାଲ୍ ବଡି ବୈଠକକୁ ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର । ବୈଠକକୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଲଳିତେନ୍ଦୁ । ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । OCA ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଛନ୍ତି । ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ କହୁଛନ୍ତି ଭେଟନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଫେରାଦ ହେବି । ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ GBରେ OCA ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
Headlines 05- ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ’ ଅଧୀନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୩,୬୨୫ଟି ମ୍ୟୁଲ୍ (ବେନାମୀ) ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ୨୭୫ଟି ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା, ୮ଟି ଚେକ୍ ଉଠାଣ ମାମଲା ଏବଂ ୭ଟି ନକଲି ସିମ୍ PoS ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୮୭ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧,୦୭୫ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସହାୟକ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ (ନୂତନ ମାମଲା ଓ ୮୪ଟି ପୁରୁଣା ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍) ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Headlines 06- ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ରବିବାର ପାଲେକେଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୧୪୭ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୧୬.୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯୫ ରନ୍ ଦେଇ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଇଂଲିଶ୍ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
Headlines 07- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜକନିକାରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ସପ୍ତମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଘଟଣାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ହେବ ତଦନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ । ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PP ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 08- ତେଲକୋଇ କାଞ୍ଜିପାଣି-କନ୍ତଳା ରାସ୍ତା ଗୋଳାବନ୍ଧରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କାର୍ ସହ ଧକ୍କାରେ ୨ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦୁଝର ନେବାବେଳେ ବାଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ବର ରସୁଲଗଡ଼ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବାଇକ୍କୁ କାର୍ ପିଟିବା କାରଣରୁ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କାର୍ଟି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ୪ ଜଣ ଆହତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନ କି ବାତର ୧୩୧ ତମ ଏପିସୋଡ୍ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ 'ଆମ୍ମା'ଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ।