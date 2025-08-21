Top 10 News: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ INDI ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି INDI ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ । ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଶରଦ ପାୱାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ହେଉଛନ୍ତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ।
Headlines 02- ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ହେବ ଆଉ ୯ ନୂଆ NAC ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ଗତ ୧୭ ତାରିଖରେ ୧୨ଟି NAC ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ NAC ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ସେନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ସେଠିକାର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାପକଠି ନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିସ କରି CMOକୁ ପଠାଇବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମିଶନ୍ରେ ISSରୁ ଫେରିଥିବା ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ISSରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅନୁଭୂତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଠାରୁ ସ୍ପେଶ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ନିଆରା ଥିଲା । ଭାରତ ସରକାର, ISRO, ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ ସଫଳ ହେଲା । ଏହା ପୂରା ଦେଶର ମିଶନ ଥିଲା ମୁଁ ଏଥିରୁ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଛି । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମିଶନରେ ମିଶନ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ସାମିଲ ଥିଲି ଏବଂ କ୍ରିଉ ଡ୍ରାଗନରେ ୪ଟି ସିଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ପାଇଲଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲି । ମହାକାଶରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ଶୁଭାଂଶୁ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସଞ୍ଜୟ କିଷାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନାର ତତ୍କାଳୀନ IIC ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
Headlines 05- କୃଷି ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପଦୋନ୍ନତିପ୍ରାପ୍ତ/ବଦଳି ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ନାହିଁ । ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ନ ଦେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ଆଦେଶ ଅନୁପାଳନ ଉପର ନଜର ରଖିବେ ।
Headlines 06- ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏନ୍ଏଚ୍ ୧୬ ଚଣ୍ଡେଶ୍ବର ନିକଟରୁ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଚାଲାଣ ବେଳେ ୧୦ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟି ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଗଜପତିରୁ ପୁରୀ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଠାବ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ ରହିଛି ।
Headlines 07- ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶରେ ୭ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର ବିଲ୍, ଗୋଟିଏ ନୋ ଅଫିସ୍ ଡେ ରହିଛି । ବିଜ୍ନେସ୍ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କିଛି ବିଲ୍ ଆସିପାରେ । ରାଜ୍ୟର ସ୍ବାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ଘର ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ସାଧାରଣ ଲୋକେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କିପରି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଘର ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ବିଡିଏ ଓ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଘର ତିଆରି କରୁଛି । ଘର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଓ ସନାତନ ବିଷୋୟୀ ଦିନକ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯାଇଛନ୍ତି । OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ଅନ୍ଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ । ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ।