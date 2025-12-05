Advertisement
Top 10 News: ଭାରତ-ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କ ଧ୍ରୁବ ତାରା ସଦୃଶ- ମୋଦୀ, ବଦଳିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:57 PM IST

Top 10 News: ଭାରତ-ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କ ଧ୍ରୁବ ତାରା ସଦୃଶ- ମୋଦୀ, ବଦଳିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ଭାରତ ଋଷ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍‌ ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍‌ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ MOU ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ୨୩ତମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ଭାରତ ପ୍ରତି ପୁଟିନଙ୍କ ମିତ୍ରତା ନେଇ ବଧେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ୨୫ ବର୍ଷ ତଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପାର୍ଟନର ପୁଟିନ୍‌ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଭାରତ-ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କ ଧ୍ରୁବ ତାରା ସଦୃଶ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି । ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଛି । ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଭାରତ ପ୍ରତି ଅବିଚଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ।

Headlines 02- ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମର୍ ପୁଟିନ ରାଜଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ  ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଆସିଥିବା ୭ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।

Headlines 03- ବିଧାନସଭାରେ ANM ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲା ଉଠିବା ପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ANMର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆଜିର ପରୀକ୍ଷା । ପଞ୍ଚମ ପେପର ମିଡ ୱାଇଫେରୀ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ONMEB ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା । ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ ସହ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରାଜନ ଏକ୍କା୍

Headlines 04- ଲଗାତାର ୪ ଦିନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖି ବେସାମରିକ ବିମାଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୂଆ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହର ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କାମ ପରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ପାଇଲଟ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଥିଲା। ନୂଆ ମାନବସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୧ ହଜାର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

Headlines 05- ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହେଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ।  ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଦିନ ସାଢେ ୧୧ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ବୋଲି ବୋଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେନେଇ ସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Headlines 06- ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ଥାନା IIC ସତୀଶ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଆକ୍ସନ୍ । ଗଞ୍ଜେଇ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ସତୀଶ । ସଂପୃକ୍ତ IICଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ସତୀଶ ନାୟକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ।

Headlines 07- ଆଜି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ୪୨୦୦ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭଳି ୨ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ।

Headlines 08- ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
 
Headlines 09- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗର ରେଞ୍ଜର ବନ୍ଧବାହାଲ ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜମିରୁ ଶୁଖିଲା ଗଛ କାଟି ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Headlines 10- ଓଡି଼ଶାରେ ପୁଣି ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ବଢିବା ସହ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟର ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି।  ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିକେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡା ବାକି ସବୁଠି ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।  ରାଉରକେଲା ସମେତ ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ନଜରକୁ ଆସିଛି।

