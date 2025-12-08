Top 10 News: ସ୍ୱଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ, ରାତି ପାହିଲେ ବାରବାଟୀ ଟକ୍କର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ । ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛି ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ୮ରେ ୧୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା ଯାହା ଗତକାଲି ୧,୬୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଫସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି । ୯,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ କ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ବସ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ୪,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଗ୍ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିତରଣ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ।
Headlines 02- ରାତି ପାହିଲେ କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି 20 ମୁକାବିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆକ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଉଭୟ ଦଳ ବାରବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ବାରବାଟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । କୁହୁଡ଼ି ଉପରେ କାହାରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗିଲ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବେ । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ଦୁବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର । କାହାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ଏବଂ ବଡି ବିଲଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କ ନାମ ଏକାଠି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ କାନପୁର ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୋନିଙ୍କ ଠକେଇ ନେଟୱାର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାନପୁରର ୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ଏବଂ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କ ନାମ ନିଆଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ କାନପୁର ପୋଲିସ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି।
Headlines 05- ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଚିକା ସଙ୍ଘ। ସାତଦଫା ଦାବିନେଇ ଲୋୟର୍ ପିଏମଜି ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଚିକା ସଙ୍ଘ। ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ଆଜି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୦% ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ୧୫୭୭୪ରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୯୫୦୩ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ୬୨୭୧ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୧୧୩୫ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି । ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ୫୦୦୩ ଡାକ୍ତର ରହିଥିବା ସମୟରେ ୫୨୪୮ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ OPSCକୁ ଚିଠି ହୋଇଛି ।
Headlines 07- ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଆତ୍ମାହୂତି ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ଖୁବ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ବାରମ୍ୱାର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ ପାଇବା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଶଜନମ ଉତ୍ତର ନମିଳିବା କାରଣରୁ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ୯୦% ଦେହ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘଟଣାରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ନିକଟ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଫଳ ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଫଳ ଦୋକାନ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି।
Headlines 09- ମାଲକାନଗିରି ଏମ୍ଭି-୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । SIW ଡିଆଇଜି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ଏବଂ ଏଡିଜି ସଂଜୀବ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ବାରିପଦା ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ବିବି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ୨ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଅନ୍ୟଜଣେ ଛାତ୍ର ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗୁରୁତର ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିବା ଛାତ୍ରକୁ କୁଳିଅଣା ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ।