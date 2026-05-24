Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି, ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 09:54 PM IST

Headlines 01- ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍‌ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷିଆ । ନୂଆ ହାଇପରସୋନିକ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି । ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ୯୦ଟି ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶଦ୍ଦରେ ଥରିଲା କିଭ୍‌ । ଲୁକିଆନିଭସ୍କା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଧ୍ବଂସ ହୋଇଛି । ରାତି ସାରା କିଭ୍‌ରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

Headlines 02- ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବାରାଣସୀ ପୋଲିସ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ୨୩ ଜଣ ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ 'ସ୍ପର୍ଶ ଦର୍ଶନ' ନାମରେ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୪ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ । ଏଥିସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏହି ନକଲି ପୂଜାରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଲ ପଠାଇଛି।

Headlines 03- ୟୁପି ହାପୁରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି । ଜୁନ୍‌ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପରେ ଏହା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ।

Headlines 04- ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟା ସହରରୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ୱେଟାର ମାନ ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଏକ ବିବ୍ରତକର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନଟି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Headlines 05- ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ନ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି ।  ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍‌, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍‌ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିଠି ହୋଇଛି । ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍‌, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍‌ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି । ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Headlines 06- ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍କନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ଲଣ୍ଡନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ । କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରାଘାତ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ୍‌ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମେ ୨ରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଇସ୍କନ ମାନି ନ ଥିବାରୁ ରୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ।

Headlines 07- ଦୁଇଟି ଯାଆଁଳା ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି ପୁଅବୋହୂଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ପସୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ । ବାପା, ମାଆ, ନଣନ୍ଦ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ପୁଅ, ବୋହୂ । ପୁଅ, ବୋହୂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଶାଶୁ, ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।

Headlines 08- ଢେଙ୍କାନାଳ ସାପୁଆ ନଦୀ ପଠାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁକୁଟା ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ଗତ ଏପ୍ରିଲ୍‌ ୨୭ରେ ଭାପୁର ବଜାର ନିକଟରେ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ।

Headlines 09- IPL-୨୦୨୬ରେ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ । ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୩୦ ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ପ୍ଲେଅଫ୍‌କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହ ଏଲିମନେଟର ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିବ ରାଜସ୍ଥାନ । ପଞ୍ଜାବ ଓ କୋଲକାତା ପାଇଁ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ।

Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍‌ ୱେଭ୍‌ ଜାରି ରହିବ । ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଥିଲେ ବି ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭୂତ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ । ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଧିକ, ତେଣୁ ଅନୁଭୂତ ତାତି ଅଧିକ ରହିବ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

