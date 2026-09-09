/Top 10 News: ଓରାଙ୍ଗ ଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଇରାନୀ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବହନ କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ (IRGC) ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ଦୁଇଥର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧପୋତଟି ଉଭୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା।
Headlines 02- ବ୍ରିଟେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ATC- ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ହିଥ୍ରୋ ଓ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏକପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ୬୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିମାନ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସ୍ଥିତି ସ୍ବଭାବିକ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
Headlines 03- ଉଦୟପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଲେ ୫ ଓରାଙ୍ଗ ଉଟାନ । ବାଲେଶ୍ୱର ବିଚିତ୍ରପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯାଇ ୫ ଓରାଙ୍ଗ ଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମିଳିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା STF ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର ଯାଇଛି STFର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ।
Headlines 04- କଟକ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଘରୋଇ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମେଡିକାଲ ନେବା ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମୃତକ ଆଠଗଡ଼ର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପୁଅକୁ ମାରି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଆମେରିକା-କାନାଡା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । କାନାଡାର ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୫୦% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା । କାନାଡାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ମଦ, ବାଇକ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ ।
Headlines 06- ବନ୍ୟାରେ ଧ୍ବଂସବିଧ୍ବସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେପାଳରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୩୮ ମିନିଟରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୫.୦ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । କାଠମାଣ୍ଡୁ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 07- ଚାନ୍ଦବାଲିର ମହୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁରେ ମା' ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ଦିରରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ମା'ଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଲୁଟିନେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 08- ଆବୁଧାବିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ତଥା ଇପିକଲ୍ (IPICOL)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆବୁଧାବିରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ୟୁଏଇ (UAE) ଭିତ୍ତିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
Headlines 09- ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଜାପାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯେପରି ପାଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନାଗୋୟାରେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ହୋଟେଲରେ ରହିବେ।
Headlines 10- ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।