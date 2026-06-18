Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଆଇପିଏସ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ୱିତ, ୨ ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଆଇପିଏସ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ୱିତ, ୨ ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 18, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:57 PM IST
Top 10 News: ଆଇପିଏସ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ୱିତ, ୨ ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସୌମ୍ୟ ମାମଲାରେ ଆଇପିଏସ୍ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍
Odia News28 min ago
2
Weekly Horoscope49 min ago
3
Health Minister Mukesh mahaling2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News12:00 PM IST