/Top 10 News: ଆଇପିଏସ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ୱିତ, ୨ ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସିନିୟର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନାଁକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା ।
Headlines 02- ତେଲକୋଇ ଥାନା ୪୯ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଜଗମୋହନପୁର ଛକରେ ହମ୍ପସ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ପାଇଲଟିଙ୍ଗ ଗାଡି ହଠାତ ବ୍ରେକ ମାରିବାରୁ ପଛରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ମହାକାଳପଡା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅସଦାଚରଣ ସହ ଧମକ ଅଭିଯୋଗରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ DGP ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IGଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା । ୭ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ବିଡିଓ, ମହିଳା ପୋଲିସ ଓ IICଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି, ମାମଲା ହୋଇନି । ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ SP ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବି ।
Headlines 04- ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଚିତ୍ରା ଅରୁମୁଗମଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି ଏବଂ ACS ଅରୁମୁଗମଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିଥିବା ଡି ଭେଙ୍କଟସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 05- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା ବିଜେପି ସରକାରର ଏଇଆ କ'ଣ ଫାଇଦା? ତିନି ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକ ଜୀବନ ହାରିବା ପରି ଖବର ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି; ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।
Headlines 06- ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତା ଦିନକ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମାଟିରେ । ମ୍ୟାଡାମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୂରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 07- ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବଢ଼ିଛି । ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ସକାଳ ସାଢ଼େ ୬ରୁ ସାଢ଼େ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସ୍କୁଲ୍ ।
Headlines 08- ଓଡ଼ିଶାର ୭୦୭ଟି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ବସିବ ୪ଜି ଟାୱାର । ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ୨୪ ଜିଲ୍ଲାର ୭୦୭ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଟାୱାର ପାଇଁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।
Headlines 09- ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ, ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଏବଂ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସକୁ ନେଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଦାବୀପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସ। ଏହି ଦାବୀପତ୍ରରେ କଟାପାଲି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବାଲିଘାଟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ, ପରିବେଶ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ନକଲି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପରମିଟ୍ ବ୍ୟବହାର, ଜାଲିଆତି ଦସ୍ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଭଳି ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
Headlines 10- ୧୨୮ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର ବହିଷ୍କୃତ
। ଡାକ୍ତର ବିଚକ୍ଷଣା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଆସିବାରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।