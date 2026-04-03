Top 10 News: ଆମେରିକାର ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇଲା ଇରାନ୍, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଆମେରିକାର ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ମାରି ଖସାଇଛି ଇରାନ୍ । ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ F-15 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଇରାନ୍ ମାରି ଖସାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପାରାଚୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଲଟ ଅବତରଣ କରିଥିବା ଖବର ଆସିଛି । ପାଇଲଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଇରାନ୍ । ଯିଏ ପାଇଲଟକୁ ଧରାଇ ଦେବ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଇରାନ୍ । ପାଇଲଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 02- ଓଡ଼ିଶାରେ ୧ ଅପ୍ରେଲ୍, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ୧୫ ଅପ୍ରେଲ୍, ୨୦୨୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱ-ଗଣନା ଚାଲିବ । ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସ୍ଵ ଗଣନା ପୋର୍ଟାଲ https://se.census.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଣେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ପାପା ରାଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ZEE ମିଡିଆକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। "ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ସାଥୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ, ଯଦି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାବି । କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି।"
Headlines 04- ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ନେଇ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର । ଅନୁପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ଚିଠି । ଜନଗଣନା ଅଭିଯାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର । ଏନୁମରେଟର ଓ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଓ ଯଥାର୍ଥତା ନ ଦର୍ଶାଇ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାରୁ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି ।
Headlines 05- କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀର ଗିରଫ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିପି । ପ୍ରେସ୍ମିଟରେ ସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଋଷିକେଶରୁ ଗିରଫ ରାଜାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି । ରାଜାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନର୍ଥଇଷ୍ଟ, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମ୍ୟାନହଣ୍ଟ । ଡିଜିଟାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ କରାଯାଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ମହୀଶୂରରୁ ଆଉ ଏକ ଲୁଟ କରିଥିଲା । ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପରେ ମହୀଶୂରରୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା ରାଜା । ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ରାଜା । ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇ ଋିଷିକେଶରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ୨୮ ମାମଲା ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିପି ।
Headlines 06- ଦଶପଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଥାନା କୋରଡ଼ା ଗାଁରେ ଘରେ ବାଣ ଭିଡ଼ିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଫଳରେ ୬ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ୭ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବାଣ ଭିଡ଼ିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସମସ୍ତ ୬ ଆହତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଦିଘି ଗାଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବନ୍ଧରେ ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ମାଛକୁ ପାଟିରେ ଧରିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ । ଅସାବଧାନତାରୁ ମାଛଟି ପାଟିରେ ପଶି ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଯୁବକଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ।
Headlines 08- ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଏନ୍ଏଚ୍ ୧୬ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବଜାର ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୨ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ଏଥିସହ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଅଟୋରେ ଯିବା ସମୟରେ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଥାର୍ । ଫାଇନାନ୍ସ କଂପାନୀରୁ ଋଣ ଉଠାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଶିଶୁକନ୍ୟା ସମେତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 09- ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଶୁକ୍ରବାର ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ବାଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଆଫା - ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଲାଇଫ୍’ ଏବଂ ‘ପୂୟୋଦକମ’। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ଦୁଇ ସିନେମାର କଳାକାର ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଲିଉଡରେ ଏକ ନିଆରା ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
Headlines 10- ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ କାଲି ପାଇଁ ୧୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ୍, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗିରକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଇଛି ।