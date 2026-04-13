Top 10 News: ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ପାରାଦୀପରେ ଇରାନ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ମୁମ୍ବାଇ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିତା ଆଶା ଭୋସ୍ଲେଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସଂପନ୍ନ ହୋଇଛି । ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଭୋସଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ । ଆଶାଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସମେତ ବଲିଉଡ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
Headlines 02- ଆଜି ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ ବଜାର ହ୍ରାସ ପାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତୀବ୍ର ହ୍ରାସର ଏକ ଅଂଶ ଦିନର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭାଇ ପାରିନଥିଲା। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ, ସେନସେକ୍ସ ୭୦୨.୬୮ ପଏଣ୍ଟ (୦.୯୧%) ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୬,୮୪୭.୫୭ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନିଫ୍ଟି ୨୩,୮୪୨.୬୫ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୨୦୭.୯୫ ପଏଣ୍ଟ (୦.୮୬%) ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
Headlines 03- ମାଳ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାବେଶରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ (ବବି)। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ପୁଅ ସୌଭିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି ବବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ୮ କୋଟି ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ । ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଅଛି ବବି ଶୁଝିଲେ ଦେବି ଭୋଟ୍ କହିଥିଲେ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଭିନ୍ନ ମୋଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଇରାନର ସବୁ ପୋର୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଜଳରାଶି ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ୍ ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଅନୁମତି ବିନା ଅବରୋଧିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ହୋଇଛି । ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେରିକା ସେନା ଜବତ କରିବେ । ମାତ୍ର ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଇରାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାହାଜ ଯାଇପାରିବେ ।
Headlines 05- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମଣତି ହୁଏ ନାହିଁ । ୧୯୭୮ ତାଲିକା ସହ ମେଳ କରୁଛୁ । ଓଜନ ମାପ କରାଯିବା ସହ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଥ୍ରୀଡି ମ୍ୟାପିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢ଼ଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ସମସ୍ୟା ହେବନି । ସୁନାକୁ ହଳଦିଆ ରୁପାକୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାହୋଇ ରଖାଯାଉଛି । ୧୯୭୮ ଓ ୨୦୨୬ର ଗଣତି ନେଇ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କେବଳ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ହିଁ କରାଯିବ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଇରାନ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ । ଖର୍ଗ ଦ୍ବୀପରୁ ୨୭୭,୩୨୧ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଛି । ଦେଶର ତୈଳ ସଂକଟ ବେଳେ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜାହାଜ ।
Headlines 07- ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବଗଣନାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ୧ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ । ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ସ୍ବଗଣନାରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୭ ହଜାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୧୭ ହଜାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ବଗଣନା । ବାଲେଶ୍ବରରେ ୧୦ ହଜାର, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୫ ହଜାର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ୨ ହଜାର । ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଥିବା ସ୍ବଗଣନାରେ ଭଲ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଉ ୨ ଦିନରେ ସ୍ବଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ପାର୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୃହଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Headlines 08- ବଡ଼ବିଲ ବାଇପାସ୍ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୨୯ କୋଟି ୪୧ ଲକ୍ଷର ୨୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି । ୩୨୬ କୋଟି ୪୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ୫୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯୋଡ଼ା, ବାସୁଦେବପୁର, ବଡ଼ବିଲ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ସବ୍ ଷ୍ଟେସନ । କେନ୍ଦୁଝର ମେଗା ଷ୍ଟିଲପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ମହିଳା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ICCର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ସମ୍ବଲପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କଲେଜକୁ ଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 10- ଏ ବର୍ଷ ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ । ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୌସୁମୀରେ କମ୍ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରିଛି ଆଇଏମଡି । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଋତୁକାଳୀନ (ଜୁନ୍ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ (ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି (LPA) ର ୯୫-୯୦%)। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଭାବରେ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା LPA ର ୯୨% ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହାର ମଡେଲ ତ୍ରୁଟି ± ୫%।