Top 10 News: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ବଢୁଛି, ମାଙ୍କଡ ନେଲା ଜୀବନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ବଢୁଛି, ମାଙ୍କଡ ନେଲା ଜୀବନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 09:54 PM IST

Headlines 01- ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଇରାନ ରବିବାର ଚାରୋଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ F-15 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି।

Headlines 02- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଅବନତିଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସାର କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସମୟରେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ପଦର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।

Headlines 03- ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ୮ ହଜାର ୯୩୦ ଦିନର ସରକାରରେ ରହିବାର ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଆଜି ମୋଦି ୮ ହଜାର ୯୩୧ ଦିନ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର ବିରଳ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।

Headlines 04- ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୨ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ (IOC) ଏବେ ଶିଳ୍ପ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଲିଟର ପିଛା ୨୨ ଟଙ୍କାର ଏହି ବିଶାଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଶିଳ୍ପ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରତି ଲିଟର ୮୭.୬୭ ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦୯.୫୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପାଦନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

Headlines 05- ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଅନୁପାଳନ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଦରମା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଡି ମାସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (BMI) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ବାହାରେ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଡି-ରୋଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିସହ ଦରମା ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।

Headlines 06- ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସିଧା ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ୍‌ ବିଶ୍ବାଳ । ସୌଭିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅପମାନକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ । ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ତାହାଲେ ସାମ୍ନା କରିବି । କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଧାନସଭା ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ ନୁହେଁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ବେଶି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ।

Headlines 07- ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍‌, ଏମ୍‌ଏଡ୍‌, ବିଏଚଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ୬ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ Common Application Form ପୂରଣ କରିପାରିବେ। 

Headlines 08- ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଥାନା ପଣସ ପଦର ଗାଁ ନିକଟ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ । ବିଏସ୍‌ଏଫ୍, ସିଆର୍‌ପିଏଫ୍‌, ଏସ୍‌ଓଜି ଓ ଡିଭିଏଫ୍‌ ଯବାନଙ୍କ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍‌ କରାଯାଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଛି ।

Headlines 09- ଆଠଗଡ଼ ରାଜନଗର ଦେଉଳସାହିରେ ମାଙ୍କଡ ଉପଦ୍ରବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଠେଲିଦେବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସୁଛି । ଛାତ ଉପରୁ ଖସି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଛାତ ଉପରେ ଘଷି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ଠେଲିଦେଇଥିଲା ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ।

Headlines 10- ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୁଦାୟ ୨୬୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।  ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୨୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୭ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୩୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ସମୁଦାୟ ୧୨୪ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ଆମେ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷାପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ମାଟିକୁ ସଜଳ ରଖିବା ବାର୍ତ୍ତା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 

Soubhagya Ranjan Mishra

