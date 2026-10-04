/Top 10 News: ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଯାଜପୁରର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ବିଜେଡି ଜନ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ୍ ଉପସ୍ଥିତରେ ମରଣାମତ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ।
Headlines 02- ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦମନ ଅଭିଯାନରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ୮୯ଟି NDPS ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୧୦୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮.୧୩ ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି।ଏଥିସହ ୧୯,୩୮୭ଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ୩୯୪.୬୪୫ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ ୧,୦୬୬ଟି କଫ୍ ସିରପ୍ ବୋତଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅବକାରୀ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୋଧରେ ୧,୭୦୭ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୧୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
Headlines 03- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଏକ ଗଛକୁ ପିଟିବା ଫଳରେ ବସରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଭେଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୁର ଶବର ସାହି ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା କାରଣରୁ ଗଛରେ ପିଟିହୋଇଥିଲା ବସ୍ ।
Headlines 04- ସାମାନ୍ୟ କଥା କଟାକଟିରୁ ବଚସା ଏବଂ ବଚସାରୁ ଅନ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଗୁଳିମାଡ । ଭାଇର ଗୁଳି ମାଡରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଆହତ ହୋଇଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ । ବ୍ରହ୍ମଗିରି କାଳୀକା ବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ତୋଫାନ କୁମାର ପାହାଳଙ୍କ ପେଟରେ ଲାଗିଛି ଗୁଳି । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଭୂବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 05- ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ ସଫଳତା। ଚୋରା ପିତ୍ତଳ, ଷ୍ଟିଲ, ତମ୍ବା, ଲୁହା ରଡ଼ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଜଣେ ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁ ଦିନରୁ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ କାରବାର। ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି କି ନୂଆ ଷ୍ଟିଲ, ପିତ୍ତଲ ଏବଂ ତମ୍ବାର ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଲୁହା ରଡ଼ ଏବଂ ପୁରୁଣା ତମ୍ବାତାର, ଟିୱେଲ, ଜିଆଇ ପାଇପ ଚୋରା ଚାଲାଣର ରାକେଟ ଚଳାଇ ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ।
Headlines 06- ପାରାଦୀପ ଲକଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ନିମିଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀ ସମୟରେ ଗାଁରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସର ଦୃଷ୍ଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଛି ।
Headlines 07- ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ‘ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ-୨୦୨୬’। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ମନୋଭାବ, ଦେଶ ଗଠନରେ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭୂମିକା ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
Headlines 08- ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସକୁ ଧମକ ଦେଇ ଯୁବକ ଗିରଫ । ସମ୍ବଲପୁର ମୋତିଝିରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ତାର କିଛି ସାଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସକୁ ଧମକ ଦେବା ଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ । ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ଧନୁପାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
Headlines 09- ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେବକନ୍ୟାର ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ସହିତ ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ସୁପ୍ରିମ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଭୈରବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦେବକନ୍ୟା ମୁକ୍ତିକାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୪୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମାମଲା ଥିବା ଟୁନା ହରିଜନଙ୍କ ଘରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। ସରକାରୀ ଜମି ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନେଲା ପଦକ୍ଷେପ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ।