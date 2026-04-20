Top 10 News: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି JEE ମେନ୍‌ ସେସନ ୨ ରେଜଲ୍ଟ, ୯୮୯ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3186217
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି JEE ମେନ୍‌ ସେସନ ୨ ରେଜଲ୍ଟ, ୯୮୯ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:56 PM IST

Trending Photos

Headlines 01- ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ  ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ୪୧,୬୮, ୫୮୨ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ-କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ୮୩୮ କୋଟି ୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କୃଷିକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Headlines 02- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଝାଲମୁଢୀ ଖିଆ ସମ୍ପର୍କରେ କଟାକ୍ଷ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେମାନେ ଝାଲମୁଢୀ ଷ୍ଟଲରେ ଏକ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ SPGକୁ ଝାଲମୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ଥିଲା। ସେ ଝାଲମୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ୧୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ । କେବଳ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। କ'ଣ ସେହି ଝାଲମୁଢୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା? ଯଦି ତାହା ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ଦୋକାନ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା? ଏହା ସବୁ କେବଳ ନାଟକ ଥିଲା।"

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03-  ଆଜି ଏକ ଅସ୍ଥିର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାର ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଦିନସାରା ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫଟିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଉଭୟ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ଶେଷରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। କାରବାର ଶେଷ ହେବା ସମୟରେ, BSE ସେନସେକ୍ସ ୭୮,୫୨୦.୩୦ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୨୬.୭ ପଏଣ୍ଟ (୦.୦୩%)ର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, NSE ନିଫଟି ୧୧.୩୦ ପଏଣ୍ଟ (୦.୦୫%) ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୪,୩୬୪.୮୫ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।

Headlines 04- ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଶପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜଶପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପୁର ପାହାଡ଼ରେ କୌଣସି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଭୁଲ ଥିଲା। ଏପରି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। 

Headlines 05- ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ସାଢ଼େ ୬ରୁ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସ୍କୁଲ୍‌ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍‌ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା । ୨୧, ୨୨ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଞ୍ଚମ, ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ । କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା । ୨୧, ୨୨ ଓ ୨୩ ତାରିଖ  ୩ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।

Headlines 06- ସୋମବାର ଉତ୍ତର ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୪ ଥିଲା । ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କୋଠାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

Headlines 07- ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି JEE (ମେନ୍‌) ସେସନ-୨ ରେଜଲ୍ଟ । ନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୧୩ ନଂ ରାଙ୍କ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା ସେସନ୍‌-୨ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।

Headlines 08- ବାଲିଗୁଡ଼ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ଦେବା ଘଟଣାରେ ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ୍‌ ଝିରିପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଶିମିଳିପଦର ପ୍ରା. ସ୍କୁଲ୍‌ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର କଂହରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ବିଇଓ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Headlines 09- ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଭିନେତା ପପୁ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝୁନି ଅଭିନୀତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟୁକିକ୍ ଭିଡିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି "ତତେ ଭଲ ପାଉଚି ବୋଲି" ଓ "ଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଶହେ ଜନ୍ମର" । ତେବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ଅବସରରେ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, କଟକ ଚୈଦ୍ବାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ୍ ବିଶ୍ବାଳ, ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁ ସମେତ ଅଭିନେତା ପପୁ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝୁନି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୀତ ଦୁଇଟି ର ସିଡ଼ି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ।

Headlines 10- ସୋରରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ରେଡ୍‌ କରାଯିବା ସହ ୯୮୯ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବେଆଇନ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍‌ କରି ଜବତ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

