Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ମସ୍କୋରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରୁଷିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦୂତାବାସ ଅଧିକାରୀ । ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 02- ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କଟକଣାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି । ସିଧା IRGC ସହ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଇରାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିଭି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବି କେଉଁ ଦେଶ ସାମିଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠୁ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ହର୍ମୁଜ । ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ତୈଳ ସଂକଟକୁ ନେଇ ଲୋକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ।
Headlines 03- ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ୟୁପି ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଦିନ 'ଘରୁ କାମ' ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Headlines 04- ରାୟଗଡ଼ାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାଡପ୍ପା ନିଖିଲ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୯ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମେଶ ହିଆଲଙ୍କ ସହ ୮ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ୍ । ପିସ୍ତଲ, ୨ଟି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ, ୧୨ଟି ସେଲ୍ଫୋନ୍, ATM କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରେ ଲୁଟ୍ପାଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ମୋଟ୍ ୨୧ ଜଣ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଏସ୍ପି ସ୍ୱାତୀ ଏସ୍. କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ୯ରେ ଇନ୍ଦିରା ନଗରରୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ନଦୀପଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ ।
Headlines 05- କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେରଳ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତିଶନ୍ । ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରି ପରିଷଦରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚେନ୍ନିତଲା, KPCC ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନି ଯୋଶେଫ୍, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁରଲିଧରନ୍ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ । ସହଯୋଗୀ IUMLର ୫ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ । ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ହେବେ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଉପବାଚସ୍ପତି ହେବେ ସାନିମାଲ ଉସ୍ମାନ୍ ।
Headlines 06- IPL ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ଲେଅଫ୍କୁ ଯାଇଛି RCB । ପଞ୍ଜାବକୁ ହରାଇ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ RCB ପ୍ଲେଅଫ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି । ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଟପ୍-୪ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି RCB ।
Headlines 07- ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ଏବଂ ବାବୁ ବିବାଦ ମାମଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ABDO ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେଡି।
Headlines 08- ବାରମ୍ୱାର ଦାଗିଦ ସତ୍ୱେ ପୁଣି ମନମାନୀ ଚଳାଇଛି ଇସ୍କନ । ଦ. ଆଫ୍ରିକା ଓ ଆମେରିକାରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ମାନିଲାନି ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ । ସୂଚନା ମୁତାବକ, କାଲି ଦୁଇ ଦେଶରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବ । ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଓ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଫ୍ଲୋରିଡା ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ । ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ।
Headlines 09- ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୧୧ଟି ସହର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଛି । ୪୨.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ଅନୁଗୁଳ ଓ ସୋନପୁର ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୪୧.୪, ତାଳଚେର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ ୪୦.୫, ନୟାଗଡ଼ ୪୦.୪, ବଲାଙ୍ଗିର ୪୦.୨ ଡିଗ୍ରୀ. ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୀବ୍ର ଗରମ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।