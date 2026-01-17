Top 10 News: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ପୁଞ୍ଜି, ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହାନଦୀ କମିଟି । ଆଜିର ବୈଠକ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କେଭିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ଓ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ କମିଟି ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତେବେ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ ।
Headlines 02- ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି ।
Headlines 03- ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ । ଅଧ୍ୟାପକ ଯେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନ ଓହ୍ଲାଇବେ ସେଥିପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଟି ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ । ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ କମିଟି ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ଭୋଟର ସର୍ଭେ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ସର୍ଭେ ଶେଷ ହେବ ।
Headlines 05- ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ବିଜାପୁରର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ।
Headlines 06- କୋଲକାତା ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ ରେ ଖୁସି ଖବର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି । ୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭ ଭିଜନ୍କୁ ସଫଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସିବ ପୁଞ୍ଜି । ଆଉ ୯୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସୁଯୋଗ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 07- ଅବୈଧ ଗୋ-ଚାଲଣ ଲିଙ୍କରେ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ୍ ରେଡ୍ କରିଛି । ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ୪୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ ୫ ଜଣ ଡେପୁଟି ଏସପି, ୨୫ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୩୬ SI ଓ ASI ସମେତ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣାବଜାର ଥାନା ମୁଲ୍ଲାସାହିରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଘରୁ ନଗଦ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଚଢ଼ାଉରେ ସୁନା ଗହଣା ସହ ସପିଂ ମଲ୍ ଠାବ ହୋଇଛି ।
Headlines 08- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଚାରୋଟି ଭକ୍ତନିବାସରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ୨୪୦ ଟଙ୍କା ଭକ୍ତ ଦେବେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ପାର୍କିଂ ଫି। ସିଂହଦ୍ଵାର ଗୁମୁଟରେ ଥିବା ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିବା ଘଟଣା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେତୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂଘର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Headlines 10- ଅନୁଗୁଳରୁ ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ୩ ହଜାର ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ହେମସୁରପଡ଼ା ସ୍ଵିପର୍ କଲୋନୀ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ନିମବାହାଳିରୁ ୨ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । କଫ୍ ସିରପ୍ ଚେର ଅନୁଗୁଳରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ।