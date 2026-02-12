Top 10 News: ୧୭ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ, ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଭାରତ ୧୧୪ଟି ନୂତନ ରାଫେଲ କିଣା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC)ର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଐତିହାସିକ କ୍ରୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ନୌସେନା ପାଇଁ ଛଅଟି P-8I ପୋସେଡନ୍ ବିମାନ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା।
Headlines 02- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ଋଷିଆ । ଋଷିଆର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି । ୧୦ କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ ସୂଚନା ଆସିଛି । ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ମେଟା ।
Headlines 03- ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମେଡିକାଲ୍ ସହ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆସି ଫସିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା । କେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବସ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଚଳାଚଳ ହେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା।
Headlines 04- ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘର ୩୭ତମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆକ୍ରମଣରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜୈଶ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା। ୩୭ତମ ରିପୋର୍ଟରେ ମାସୁଦ ଆଝାରର ନୂତନ ଶାଖା ଜମାତ-ଉଲ-ମୁମିନାତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
Headlines 05- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣରୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
Headlines 06- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ହଜିଯାଇଥିବା ଚାବି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଭିତର କକ୍ଷର ଚାବି ହଜିବା କିମ୍ବା ହଜିଯିବାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
Headlines 07- ସ୍କୁଲ୍-ରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଦୁଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦଶପଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ। ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ୍ କୁ ମଦ୍ୟପାନ୍ କରି ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ,ଦୁଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ, ଏନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
Headlines 08- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କବିରାଜ ସେଠୀ । ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେଇ ୩୦ ହଜାରର ରସିଦ୍ କାଟି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି ୪୦ ହଜାର ଫାଇନ୍ କାଟିଥିଲେ । ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେବା ସତ୍ତ୍ବେ ୩୦ ହଜାରର ରସିଦ୍ କାଟିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଜେରା ପାଇଁ ଗୋବରା, ପାଇଲିପଡ଼ା ଓ ବେଲଗୁଣ୍ଠା RIଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।
Headlines 09- ଦୂରଦର୍ଶନର ଆଙ୍କର ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡର ସରଳା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୧ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନର ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନରେ ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ। ସେ ୧୯୮୦ ଏବଂ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିଥିଲା।
Headlines 10- ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଏଥର ପୁଣିଥରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।