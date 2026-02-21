Top 10 News: SIR ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ମ୍ୟାପିଂ, ବଜ୍ରପାତ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- AI ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ହଙ୍ଗାମା ଘଟଣାରେ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି । ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଛି । ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ୫ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ । ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ନେପାଳର GEN-Z ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ହଙ୍ଗାମା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Headlines 02- ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR ତେଣୁ ଜାରି ରହିଛି ମ୍ୟାପିଂ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍. ସନ୍ଥଗୋପାଳନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୨ SIR ତାଲିକାର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜଣାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋରାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର ।
Headlines 03- ଭୁବନେଶ୍ବର କିସ୍ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଜଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପଢୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ । କିସ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩ ଫୁଟିଆ ଖଟରେ ଜୀବନ ହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କିନ୍ତୁ ମୁ୍ଁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
Headlines 04- ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ PSO ମିତ୍ରଭାନୁ ଦେଓଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ADJରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି PSO ମିତ୍ରଭାନୁ ଦେଓ । ଗୁଳିମାଡ଼ ଦେଖି ନଥିବା କହିଥିଲେ PSO ମିତ୍ରଭାନୁ ଦେଓ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ନବ ଦାସଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ନଥିଲି ମୁଁ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲି, ବାଣ ଫୁଟିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆସି ଦେଖିଲି ନବ ଦାସ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ନବଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କିଏ କରିଛି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିନି ବୋଲି PSO ମିତ୍ରଭାନୁ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଭବାନୀପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ଭଟାଙ୍ଗପଦର ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଆୟ ଠାରୁ ୪୭୦% ଅଧିକ ସଂପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କର ଅଛି ୯ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ । ୪୭୦ ଗ୍ରାମର ସୁନା ସହ ୩୪ ଲକ୍ଷର ଜମା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଗିରଫ ପରେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
Headlines 06- ଅନୁଗୁଳ ଅଧୀନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣଭୋଜି ଓ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ମନା କରାଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ଯାଏଁ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସଂରକ୍ଷିତ, ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆସିଲି, ଲାଇଟର, ତେଲ ନେବାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହୋଇଛି । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 07- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ୫ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହାୟିକାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ୍ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ସୂଚନା ମୁତାବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନିଜେ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି । ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ ।
Headlines 08- ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ’ ଅଧୀନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୨,୦୬୭ଟି ମ୍ୟୁଲ୍ (ବେନାମୀ) ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ମ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ୧୬୬ଟି ସାଇବର ମାମଲା, ଚେକ୍ ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ୭ଟି ମାମଲା ଏବଂ ନକଲି ସିମ୍ PoS ସମ୍ପର୍କିତ ୭ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ମୋଟ ୧୪୬ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସହ ୬୦୯ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସହାୟକ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Headlines 09- ବୌଦ୍ଧ ପୁରୁଣାକଟକରେ ପୁଣି ବାଣ ବିସ୍ପୋରଣ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଆଲୋକ ଦତ୍ତ କାଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକ ଦତ୍ତଙ୍କ ଗୋଦାମ ଘରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ପୁରୁଣାକଟକର ଜିଆକଟା ସ୍ଥିତ ଗୋଦାମରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ ।
Headlines 10- ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା! ୨୨ରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୨୩ ଫେବୃଆରୀରୁ ୨୫ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୩ ତାରିଖରୁ ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ୨୪ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି