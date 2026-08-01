Top 10 News Today
Headlines 01- ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ SRC ।
Headlines 02- ଜାମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମ୍ଲାରେ ୨ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗୁରୁତର ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଉଭୟଙ୍କ ଘର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।
Headlines 03- ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୧ ସକାଳ ୬ ଟାରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ୧୯୨ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ, ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ୨,୭୩୮ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତଥାପି, ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
Headlines 04- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂଆ ସେଲଫି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ, ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୌବନ ସମୟରେ କେତେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପିଲାମାନେ ଆମର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
Headlines 05- ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଟାରିଫ୍ ଧମକ ଦେଇ ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ପୁଣି ଦାବି କଲେ । କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଦୋହରାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ଥିଲା । ପରସ୍ପର ୧୧ଟି ବିମାନ ମାରି ଖସାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଟାରିଫ୍ ଧମକ ଦେଲି । ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ୨୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବି କହିଥିଲି । ଉଭୟ ଦେଶ ଟାରିଫ୍ ଧମକକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦିନକ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଫୋନ୍ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି କହିଲେ ।
Headlines 06- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଛି । ଶିଶୁଭବନ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର । ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ରାସ୍ତାରୋକ ପରେ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହ ବାନ୍ତି ହେବାରୁ ଗୁରୁବାର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ୯ ବର୍ଷର ବାଳକ । ଗତକାଲି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Headlines 07- ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ । ଏବେ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ୭ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ହୀରାକୁଦ ପାଣି ମୁଣ୍ଡଳିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ୧୨-୧୪ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ । ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଳି ଜଳସ୍ତର ସାଢ଼େ ୫ ଲକ୍ଷ ହୋଇ ଯାଇଥିବ । ତେଣୁ ହୀରାକୁଦ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ୮ ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିବ । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହୋଇନି, ତେଣୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ କମିଛି ।
Headlines 08- ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଘରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି । ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ କଳାକଳା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।
Headlines 09- ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଥିଲେ ବି ଖସୁଛି ଦେବୀ ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ । ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବାଉରିଆକୋଣରେ ଦେବୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ୪.୯୮ ମିଟର ରହିଛି । ସେହିପରି ବଳଙ୍ଗାରେ ଭାର୍ଗବୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୪୨ ମି ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ୧୧.୧୮ ମି.ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବଳଙ୍ଗାରେ ଭାର୍ଗବୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୪୨ ମି ଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ୧୧.୧୮ ମି. ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଦେବୀ, ଭାର୍ଗବୀ ସାମାନ୍ୟ ଖସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଶଭଦ୍ରା ବଢୁଛି । ଗୋପରେ କୁଶଭଦ୍ରା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୭.୭୨ ମି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ୮.୩୭ ମି. ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଧନୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ନିମାପଡ଼ାର ୧୨ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ଅଗଷ୍ଟ ୦୧ରୁ ୦୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୋଳ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି । ଅଗଷ୍ଟ ୨ରୁ ୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ।