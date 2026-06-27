Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଆଜି ସାଢ଼େ ୧୦ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଆଜି ସାଢ଼େ ୧୦ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 27, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:55 PM IST
Top 10 News: ଆଜି ସାଢ଼େ ୧୦ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଲାଗିଲା ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା
Odia News1 hr ago
2
Indian Navy Recruitment 20262 hrs ago
3
FIFA 202612:13 PM IST
4
Odia News11:31 AM IST
5
top 10 news today10:28 AM IST