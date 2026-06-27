/Top 10 News: ଆଜି ସାଢ଼େ ୧୦ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ରାତି ସାଢ଼େ ୧୦ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଆଜି ରାତିରୁ ଆପାତତଃ କାଲି ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ । ସୋମବାର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ପ୍ରାୟ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 02- ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୫.୯ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୧୯୧ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ।
Headlines 03- ବାରିପଦାରେ ଡବଲ୍ ମର୍ଡର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମା' ଓ ୮ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉଭୟଙ୍କ ବେକ କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମହୁଲଡିହା ଡକେଇପାଳ ଗାଁରେ ବନ୍ଦ ଘରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । କିଏ ଓ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
Headlines 04- ତାମିଲନାଡୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଯୁବତୀ । ମୃତକ ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳର କବିତା ଜୁଆଙ୍ଗ । ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୧୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
Headlines 05- ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ OAS ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୃତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମିତା ହାଁସଦା। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ଭୀମସେନକୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ହବନି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Headlines 06- ରାଉରକେଲାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକତରଫା ପ୍ରେମରୁ ଯୁବକ ଏଭଳି ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ରାତିରେ ଝରକା ପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା । ବିଶ୍ରା ସନ୍ତୋଷପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜାରାଟୋଲାରେ ଘଟିଥିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଯୁବତୀ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।
Headlines 07- କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ପେସିଆଲିଟି ଆଉଟ୍ଡୋରରୁ ବାରିପଦାର ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ପତ୍ନୀ । ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ସ୍ବାମୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ନିଖୋଜ ନେଇ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି ।
Headlines 08- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବ୍ରାଉନ୍ସୁଗାର କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ହଳଦୀପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୨୫୬ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି । ଜବତ ବ୍ରାଉନସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Headlines 09- ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ । ୬ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଅଜୟ ସିଂକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଜା ମିଳିଛି । ୨୦୨୫ରେ ବନହରପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ସଜା ହୋଇଛି । ପୀଡ଼ିତାକୁ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ DLSAକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ବିଜେଡିରେ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ -ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଭେଟ ଘାଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସଭବନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥନ୍ତି ଏହି ନେତା । ଉଭୟ ନେତା ସୁଜାତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଉତ୍ସବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସୁଜାତା ମିଶିବାର ଥିଲା କହିଥିଲେ ଭୂପିନ୍ଦର । ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ କି, ଡାକିଥିଲେ କି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ସବୁ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ କ’ଣ ଜରୁରୀ କହିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।