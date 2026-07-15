/Top 10 News: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ଅଗ୍ରୋହା ଧାମର ଗୋଏଙ୍କା ଉଦ୍ୟାନରେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରୋହା ଧାମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନନ୍ଦ କିଶୋର ହେଉଛନ୍ତି ଏସଏଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପିତା । ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖରେ ନନ୍ଦ କିଶୋରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 02- ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତକାଲିର ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ । ସକାଳ ୫.୩୦ରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Headlines 03- ରାତି ପାହିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡିବ ତିନି ରଥ । ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡିଛି ପୁରୀ ବଡ ଦାଣ୍ଡ । ଧିରେ ଧିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତଥା ରିତୀନିତୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ।
Headlines 04- ଇସ୍କନର ରଥଯାତ୍ରା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । 'ରଥଯାତ୍ରା ବାର୍ତ୍ତାରେ 'ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ' ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି' ଏବଂ 'ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ 'ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ' ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ', ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ୭ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାଜିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର । କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ୪୬୦୦ କିମି ନୂଆ ସଡ଼କ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ । ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା । ୩୧୬୭ଟି ପୁରୁଣା ସେତୁକୁ ସଜଡ଼ା ଯିବ । ସମବାୟ ବିଭାଗର ୧୯୫୬ ମସିହାର ପୁରୁଣା ଆଇନ୍ ସଂଶୋଧନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ।
Headlines 06- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୨ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଖଣ୍ଡଗିରି ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛି । ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ଫେରାର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 07- ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ଯୁକ୍ତ-୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Headlines 08- ଫାଙ୍କା ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ । ୩ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା, ୪ କେଜି ରୁପା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଇନ୍ଦା ଏବଂ ଘଣ୍ଟିଆଳି ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ।
Headlines 09- ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ, ସ୍ପେନ ଏକ କମାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏମବାପେଙ୍କ ଦଳକୁ ୨-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରି ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ସ୍ପେନ ଏବେ ଫାଇନାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ - ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେତା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
Headlines 10- ଜୁଲାଇ ୧୫ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଦେଓଗଡ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଏବଂ ରାୟଗଡାକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।