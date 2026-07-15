Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 15, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:43 AM IST
Top 10 News: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଚକିତ କଲା ସ୍ପେନ, ଏହି ୩ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବିଜୟର ହିରୋ
FIFA 20261 hr ago
2
Rath Yatra 20262 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia film CharikandhaJul 14
5
Top 10 newsJul 14