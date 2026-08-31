Top 10 News: ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ସାଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବିଶ୍କେକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ବିଶକେକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ୨୬ ତମ SCO ସମ୍ମିଳନୀ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସି ଜିନ୍ ପିଙ୍ଗ ଓ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ୍ । ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
Headlines 02- ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବବ୍ରତ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ । ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ଫେରାର୍ ଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ ଦତ୍ତ । ୧୭ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୪୫୩ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।
Headlines 03- ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ SOP ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ଗଣତି ହେବ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଝୋବାକଣ୍ଠିର ଗଣତି ହୋଇନଥିଲା । ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ।
Headlines 04- ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Headlines 05- ଜୋର୍ଡାନ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ । ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଲାରାକ ଦ୍ବୀପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜବାବ ଦେଇଛି ଇରାନ । ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଆମେରିକା । ଜବାବରେ ଆମେରିକୀୟ ବେସ୍ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ କରିଛି IRGC ।
Headlines 06- ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ DLO ଆକାଶ ବିଷୋୟୀ । ୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ସମୟରେ ମାଡ଼ିବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଲେବର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
Headlines 07- ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ବେଲପୋଚା-ଗୋମ୍ପାଡ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମାଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ । ୮ କେଜି ଆଇଇଡି, ୧୦ଟି ଡିଟୋନେଟର ଆଦି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 08- ଅଙ୍କିତ ବଲିୟାଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୨ ଶୁଟରଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି STF । ସୁମିତ ଓ ମୋହିତ ନାମକ ଦୁଇ ଶୁଟରଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି ୟୁପି STF । ଶାମଲିର ଏକ ଜିମ୍ ବାହାରେ ଅଙ୍କିତ ବଲିୟାଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ୪ ଶୁଟର । ଅନ୍ୟ ୨ ଶୁଟରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି STF ।
Headlines 09- ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । ଭୋର ୫ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ।
Headlines 10- ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଚ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗିର, ନୂଆପଡା, ସୋନପୁର, ସମ୍ୱଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଦେବଗଡ, ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।